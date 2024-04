O cantor Gilberto Gil "adotou" uma onça-pintada do Pantanal. O animal, batizado por ele como Divino, foi inicialmente apadrinhado pela Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), que decidiu entregar o certificado de adoção ao músico como uma forma de divulgar o turismo regenerativo.

O termo se refere a práticas sustentáveis no segmento de viagens e pode envolver contribuições a projetos dedicados à preservação da biodiversidade.

O cantor Gilberto Gil se apresenta no festival Lollapalooza, no autódromo de Interlagos, em São Paulo - Adriano Vizoni - 24.mar.2024/Folhapress

No caso da onça-pintada presenteada a Gil, ela foi adotada por meio da ONG Onçafari, que oferece às pessoas a possibilidade de acompanhar a vida de um felino por um ano. Segundo a organização, o custo da adesão à iniciativa é de R$ 35 mil.

O artista receberá, mensalmente, fotos e informações atualizadas sobre o animal, que vive em seu habitat natural, no Mato Grosso do Sul, e é monitorado pela ONG por meio de um colar de rastreamento.

Presidente da Embratur e responsável por entregar o certificado de adoção a Gil, Marcelo Freixo afirma que o valor empenhado pela agência será usado em projetos sociais e de conservação do bioma.

"Essa é uma ação para mostrar como o turismo pode e deve servir para preservar e restaurar a biodiversidade. Não só o turismo não destrói, como ele tem a missão de reconstruir", afirma Freixo.

"Eles [do Onçafari] têm um lindo trabalho com as onças no Pantanal, e o turista que vier ao bioma poderá, acompanhado de guias, conhecer o habitat desses animais e contribuir na manutenção de sua sobrevivência na vida silvestre", diz ainda.

Segundo a Embratur, o nome escolhido por Gil para a onça, Divino, se refere ao fato de ela ser "uma criatura de Deus".