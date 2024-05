O Ministério da Justiça fechou uma parceria com a Universidade Federal do Pará para a criação do Instituto Amazônico do Mercúrio (Iamer). O projeto, lançado nesta terça-feira (21), em Belém, tem como objetivo monitorar a contaminação por mercúrio na região.

A iniciativa quer instalar cinco polos de testagem da substância em pessoas em estados da Amazônia Legal, sendo dois deles no Pará e os demais em Rondônia, no Amapá e em Tocantins.

Pesquisador manipula peixe para análise de nível de mercúrio presente no animal - Nayara Jinknss/Greenpeace

A partir dos dados coletados nos locais, o instituto elaborará diagnósticos e propostas que possam ser implementadas nas esferas municipal, estadual e federal, de forma a prevenir a exposição humana ao metal na região.

O projeto reunirá instituições públicas de pesquisa em um esforço conjunto para enfrentar a contaminação por mercúrio nos estados da Amazônia. A ideia é que os estudos também sirvam de ajuda às autoridades no combate ao crime e ao garimpo ilegal na região.

O mercúrio é usado no garimpo na busca do ouro. Sem os cuidados devidos, ele é despejado nos rios e ali se acumula.

É também no ambiente aquático que o mercúrio pode virar o metilmercúrio, substância neurotóxica que pode ser transmitida entre seres vivos na cadeia alimentar. Ou seja, a substância se acumula à medida que os animais se alimentam de outros seres já contaminados.

