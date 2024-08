A ONG VoteLGBT lançará, na próxima semana, um programa para receber denúncias e monitorar casos de violência política contra candidaturas LGBTQIA+ nas eleições municipais deste ano.

Público estende bandeira durante a 23ª Parada do Orgulho LGBT, na avenida Paulista, em São Paulo - Eduardo Anizelli/Eduardo Anizelli - 23.jun.2019/Folhapress

A ferramenta, com uso de inteligência artificial, irá categorizar as ocorrências por tipo, desde ameaças físicas até discursos de ódio. As denúncias e prints de posts nas redes sociais poderão ser enviados por meio de um canal no WhatsApp.

A entidade encaminhará as informações recebidas ao MPF (Ministério Público Federal) e ao Ministério de Direitos Humanos.

A partir dos dados coletados, o programa gerará um relatório com o perfil das vítimas e uma análise dos crimes mais recorrentes. "Dimensionar o tamanho do problema é o primeiro passo para a criação de mecanismos de combate aos crimes que afetam as candidaturas LGBT+", afirma o diretor-executivo da VoleLGBT, Gui Mohallem.

A ONG também oferecerá 600 consultas com psicólogos LGBTs.