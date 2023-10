A mãe do humorista Paulo Gustavo, Déa Lúcia, disse estar indignada com a aprovação de um projeto de lei que proíbe a possibilidade de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil.

Ela também afirmou que pretende protestar em Brasília na próxima votação. A proposta foi aprovada na terça-feira (10) na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, da Câmara dos Deputados.

Paulo Gustavo e Déa Lúcia em cena do filme 'Filho da Mãe' - Divulgação

O projeto, que agora vai tramitar pela Comissão de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça, altera o Código Civil para acrescentar, dentre as categorias que "não podem casar", a de "pessoas do mesmo sexo".

Déa compartilhou o vídeo em suas redes sociais. "Eu estou indignada porque esses deputados, com tanta coisa para eles se preocuparem no país, com a saúde, com grandes projetos, com roubalheiras de dinheiro, eles estão preocupados com o amor", disse.

E seguiu: "Amor não tem sexo. Amor é amor. É afeto. Pode homem com homem, mulher com mulher, não importa. Se eles se amam e vão construir uma família, isso não prejudica em nada nosso país. Mas a falta de dinheiro, de escola, de verba e de vergonha na cara, prejudica".

"Olha, não estou ameaçando, mas na próxima votação estarei na porta, em Brasília, com todo mundo", afirmou ainda.

Em seguida, a mãe falou do legado do filho, morto em 2021 vítima de Covid-19. Ele era casado com o médico Thales Bretas, com quem tinha dois filhos.

Os dois selaram a união em uma cerimônia no Parque Lage, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 20 de dezembro de 2015, após pouco mais de um ano de namoro. Em agosto de 2019 nasceram os filhos do casal, Gael e Romeu, nos Estados Unidos.

Ao fundo do vídeo de Déa, aparece um quadro com o retrato de Paulo Gustavo.

"Olha aqui, meu filho, amado, casado, viveu feliz com a família. Infelizmente, [ele] não está mais aqui, mas deixou um legado maravilhoso, que poucos deputados têm para deixar, principalmente esses [que votaram a favor do projeto]", finalizou ela, visivelmente emocionada.

Déa recebeu o apoio de famosos como Mônica Martelli, Astrid Fontenelle, Ingrid Guimarães e Paula Lavigne, além do próprio Bretas, que comentaram o post. A publicação soma mais de 60 mil curtidas.

Não é a primeira vez que a mãe do humorista se posiciona contra a proposta. No mês passado, ela compartilhou uma foto do filho no dia do casamento com Bretas. "Dissolução do casamento homoafetivo? Deputados se valem da imunidade parlamentar e comentem crime de homofobia", escreveu.