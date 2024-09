O Distrito Federal aderiu à definição de antissemitismo da International Holocaust Remembrance Aliance (IHRA), a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. O pacto foi assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) nesta terça-feira (10).

Ele recebeu, em seu gabinete em Brasília, o presidente da Conib (Confederação Israelita do Brasil), Claudio Lottenberg, e o advogado Alberto Zacharias Toron, que articularam a adesão.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e o presidente da Conib (Confederação Israelita do Brasil), Claudio Lottenberg - Arquivo Pessoal

O diretor-geral da Conib, Sergio Napchan, e a presidente da Associação Cultural Israelita de Brasília (Acib), Tamara Socolik, também participaram do encontro.

A partir de agora, o Distrito Federal adota a definição de que "o antissemitismo é uma certa percepção dos judeus que pode ser expressa como ódio aos judeus. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são direcionadas a indivíduos judeus ou não judeus e/ou suas propriedades, a instituições da comunidade judaica e instalações religiosas judaicas".

Além disso, o documento prevê que o governo local tem como dever "proteger os cidadãos contra atos de ódio e intolerância, incluindo o antissemitismo, devendo possuir mecanismos adequados para fazê-los".

A IHRA é uma organização internacional e tem como meta "combater a crescente negação do Holocausto e do antissemitismo" em nível mundial. Os governos do Paraná, de Roraima, de Rondônia, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Goiás e de Minas Gerais já haviam aderido ao pacto.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) assina decreto para adotar definição de antissemitismo da International Holocaust Remembrance Aliance - Arquivo Pessoal

MEMÓRIA

A professora da USP (Universidade de São Paulo) e pesquisadora Giselle Beiguelman prestigiou a abertura da exposição "Uma Vertigem Visionária – Brasil: Nunca Mais", realizada no Memorial da Resistência, em São Paulo, no sábado (7). A mostra reúne testemunhos de pessoas que foram presas na ditadura militar (1964-1985), arquivos de processos judiciais e obras de ex-perseguidos políticos e artistas.

A diretora da instituição, Ana Pato, e o professor e curador da exposição, Diego Matos, receberam convidados. O diretor-executivo do Núcleo Memória, Maurice Politi, e o cientista político Petrônio Pereira de Souza compareceram. a advogada e ex-presa política Rita Sipahi, a psicanalista Leda Corazza e o pintor Claudio Tozzi estiveram lá.