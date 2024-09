Organizador do ato bolsonarista que tomou a avenida Paulista, em São Paulo, no 7 de Setembro, o pastor Silas Malafaia disparou duras críticas contra o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB).

O influenciador chegou no final do protesto e afirmou ter sido barrado no trio elétrico onde discursou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em nota, o autodenominado ex-coach chamou a negativa de "manobra frustrada dos desesperados que tentaram me silenciar".

O pastor Silas Malafaia, o governador Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Jair Bolsonaro durante manifestação do 7 de Setembro na avenida Paulista, em São Paulo - Bruno Santos - 7.set.2024/Folhapress

Malafaia, que já que já tinha chamado Marçal de mentiroso no sábado (7), gravou um vídeo em que rebate sua versão. Segundo o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o ex-coach só deu as caras depois que o ato já havia sido finalizado, por isso foi impedido de subir no trio elétrico.

"Bolsonaro já tinha encerrado, nós estávamos agradecendo e o locutor dizendo 'muito obrigado, muito obrigado'. É a hora em que Pablo Marçal chega", afirma o pastor, em vídeo compartilhado nesta segunda-feira (9).

"Por que Pablo Marçal só chegou depois do encerramento do evento? Sabe por quê? Das duas, uma: ou medo, ou acordo com Alexandre de Moraes [ministro do STF], porque ele sabia que nós íamos pedir o impeachment e denunciar seus crimes. Essa que é a verdade, gente", segue o líder religioso.

Malafaia diz que, mesmo chegando no encerramento, o ex-coach ainda pôde acessar uma "área restritíssima", reservada autoridades que não ocupavam a parte superior do trio, e questiona por que o candidato não quis confirmar sua presença antes do evento.

"A imprensa e todo mundo passou dez dias perguntando a ele se ele ia", afirma.

"Esse cara é narcísico, ele é megalomaníaco, ele é soberbo, ele quer tirar proveito de tudo, ele é lacrador. Ele queria fazer cortes para sua campanha. Ele queria tirar proveito daquilo que ele não ajudou [a organizar] e não correu risco [de sofrer eventuais represálias]", segue o pastor.

"Como é que um cara não fala a verdade total, diz meia verdade, dando uma de vítima? 'Essa direita que não deixou eu subir'. [Está] Querendo tirar proveito. Você não é vítima, você é lacrador, é mentiroso e manipulador", completa Malafaia.

O aliado de Bolsonaro ainda rebate críticas que estaria recebendo por não apoiar o ex-coach,também um nome da direita.

"Quer dizer que alguém da direita mente, diz meia verdade, quer tirar proveito daquilo que não ajudou e não construiu, quer lacrar e nós vamos ficar quietos só porque é da direita? Que caráter é o nosso?", afirma o pastor.

"Esse cara não é digno do voto da direita, dos evangélicos nem do povo de São Paulo porque mente, deturpa, engana para tirar proveito político. Essa que é a verdade. Eu estou aqui indignado com esse negócio", afirma Malafaia, antes de finalizar a gravação.

Marçal subiu no ombro de apoiadores e foi ovacionado pela multidão que ocupava a Paulista, causando um empurra-empurra de pessoas que queriam se aproximar, como mostrou a Folha. O candidato do PRTB disputa o eleitorado bolsonarista com o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Embora o influenciador empolgue a franja mais radical do bolsonarismo, ele também é criticado por parte desse público por não fustigar o ministro Alexandre de Moraes.

Nos bastidores, justifica-se o modo do candidato agir como uma precaução para evitar problemas jurídicos, em momento em que já tem inimigos em todos os campos ideológicos.