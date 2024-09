O ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania Silvio Almeida analisou na sexta (6) a possibilidade de pedir demissão do cargo em vez de ser exonerado por Lula (PT). Mas concluiu que pedir para sair, ainda que sob o pretexto de ter maior liberdade para se defender, seria uma confissão de culpa.

O ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida durante seu discurso de posse, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília - Gabriela Biló/Gabriela Biló - 3.jan.2023/Folhapress

BALANÇA

De acordo com interlocutores do ex-ministro, ele e seus apoiadores analisaram também que uma iniciativa do próprio Silvio tiraria dos ombros do governo o peso do desgaste de demiti-lo.

LINHA DIRETA

Apesar da gravidade das acusações contra ele, o ministro recebeu apoios diversos, manifestados em telefonemas e mensagens diretas. E também de internautas que, em redes sociais, questionavam o fato de ele estar sendo acusado sem ter o direito de se defender.

LINHA DIRETA 2

"Quem quiser que tire ele do cargo e arque com as consequências", afirmou à coluna um interlocutor próximo do ministro.

ME TIRE

Na reunião que teve com outros ministros do governo antes de conversar com Lula, Silvio Almeida, de forma enfática, comunicou que não pediria demissão de forma alguma.

ME TIRE 2

Um dos presentes descreveu depois que o então ministro estava transtornado –pois não apenas estava perdendo o cargo, mas a reputação construída ao longo de décadas.

TABLADO

