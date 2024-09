A atriz, roteirista e diretora Juliana Baroni afirma que ela e o marido, o economista e fundador do ICL Notícias, Eduardo Moreira, foram muito atacados nas redes sociais por suas manifestações políticas —ambos apoiaram Lula (PT) nas eleições presidenciais de 2022. "Ele sofreu muito mais do que eu. Até ameaça de morte recebeu", conta ela à coluna.

O casal resolveu usar as ofensas como estímulo para um novo projeto: um documentário. "De tanto mandarem a gente ir pra Cuba, a gente resolveu ir e gravar essa viagem para mostrar para as pessoas o que encontramos lá. É uma visão atualizada da ilha", afirma Juliana.

A atriz Juliana Baroni - Ronny Santos/Folhapress

"Vai pra Cuba, Eduardo" é o primeiro trabalho da atriz como diretora. "Foi um desafio gigantesco. E o resultado é surpreendente. Conseguimos entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, com Aleida Guevara, filha do Che Guevara", relata ela.

A produção já foi exibida no ICL e a ideia, segundo ela, é que participe de festivais internacionais.

Juliana afirma que é um "dever cívico" se posicionar politicamente. Moradora da capital paulista, ela diz estar assustada com o que tem visto nos debates entre os candidatos à prefeitura, e declara seu voto no psolista Guilherme Boulos. "Antigamente, os atores eram aconselhados a ficar em cima do muro: 'Ah não se posiciona, não pega bem com as marcas'."

"Mas eu já tomei um posicionamento há bastante tempo e não tem mais como ficar isento. Num Brasil polarizado e com um outro candidato sendo o Pablo Marçal [PRTB] que, na minha opinião e na opinião de quem se informa um pouco, é um sujeito perigoso. A gente não pode brincar com isso, estamos correndo um risco bem sério", diz.

Além do trabalho em Cuba, Juliana poderá ser vista em breve em outro documentário: "Pra Sempre Paquitas", que narra a trajetória das companheiras de Xuxa na TV e nos shows.

A atriz foi paquita da apresentadora dos 11 aos 16 anos.

"O Brasil inteiro viveu esse sonho com a gente. Até hoje encontro mulheres na rua que me olham com aqueles olhos de criança, de uma inocência. É tão bonito."

Segundo ela, o documentário vai "colocar as coisas no seu devido lugar". "O mundo mudou, graças a Deus. As coisas que aconteciam nos anos 1980 na TV e no mundo não são mais permitidas. As crianças que trabalham [atualmente] têm uma legislação a seu favor que as protege. Mas a gente tem que relembrar essas histórias", diz.

Apesar de só muito tempo depois ter tido a noção do quão criança era ela para a quantidade de horas que trabalhava, Juliana afirma que ter sido paquita foi também uma experiência muito importante para a sua vida e carreira.

"Saí de Limeira [no interior de São Paulo] para viver esse sonho, que era uma coisa muito distante."

A série documental vai estrear no próximo dia 16.

QUEM QUER DINHEIRO?

Ao lado da mulher, Vera Viel, o ator e apresentador Rodrigo Faro recebeu convidados na pré-estreia de "Silvio", filme em que ele interpreta o apresentador Silvio Santos. A atriz Mylla Christie prestigiou a exibição do longa no Cinépolis do shopping JK Iguatemi, em São Paulo, na noite de quarta-feira (4). O produtor Roberto d’Avila e o diretor Marcelo Antunez também marcaram presença no evento.