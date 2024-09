A apresentadora Xuxa diz estar muito feliz com o seu retorno à Globo em uma atração dentro do Fantástico que vai abordar a importância da adoção de animais.

"Voltar à Globo fazendo alguma coisa para as crianças era o que todo mundo imaginava, mas voltar para fazer um quadro sobre bicho é bem legal, algo que eu nunca fiz e queria muito fazer", diz Xuxa em depoimento encaminhado à coluna.

Xuxa brinca com um dos seus cachorros e interage com pássaros durante o primeiro dia de gravação do novo quadro que ela terá no Fantástico sobre adoção de animais - Blad Meneghel/Divulgação

Segundo a emissora, ela vai entrevistar especialistas no assunto, conhecer ONGs e acompanhar todo o processo de adoção dos animais, desde quando eles são resgatados e recebem tratamentos até a entrega para um novo tutor.

As gravações começaram nesta semana, e o quadro irá ao ar no primeiro semestre do ano que vem. O primeiro dia de filmagens foi realizado na casa de Xuxa, no Rio de Janeiro.

"Acho que a gente vai aprender bastante e, acima de tudo, mostrar o quanto é importante respeitar e ter um bichinho por perto, seja ele de pena, de pelo, ter o tamanho ou ser da raça que for, para dar e receber carinho", afirma.

Xuxa voltará à Globo para um trabalho fixo dez anos após o fim do seu contrato. Há especulações de que ela desenvolverá outros projetos na emissora, o que ainda não está confirmado.

A notícia de que a apresentadora teria o quadro dentro do Fantástico foi dada inicialmente pelo F5, em junho deste ano.