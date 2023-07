Aquilo que os analistas políticos têm chamado de "bolsonarismo" não é mero condensado de clichês da extrema direita, mas basicamente uma rede de sinergia onde corpos vulneráveis aglutinam-se por ressentimento, em busca de "outro lado" da política e do social. Na prática, uma coxia de desconchavos que podem variar da fantasia senil de uma senadora de transformar a Ilha de Marajó num principado até a comparação estapafúrdia de professores a traficantes feita por um deputado. Ao olhar sensível, um campo vibratório de fatos negativos.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cercado por jornalistas em Belo Horizonte após receber a notícia da condenação a oito anos de inelegibilidade pelo TSE - Douglas Magno - 30.jun.23/AFP

De fato, o homem, além daquilo que pensa, é igualmente o que vibra. As manifestações ao mesmo tempo sentidas e efusivas no velório do teatrólogo José Celso ilustram claramente como, até mesmo na morte, uma existência plena de criatividade e amor de mundo pode vibrar como "celebração à vida".

Nessa época em que se esfumam as fronteiras corporais entre máquinas e homens, vale ponderar também sobre analogias possíveis entre o mundo animal, em suas diferentes escalas, e o humano. Cientistas japoneses descobriram agora como um verme de apenas um milímetro consegue lançar-se a grande distância: aproveita a eletricidade natural de determinados insetos voadores para projetar-se ao ar como um ínfimo drone. Em termos breves, trata-se da formação de um campo vibratório que inclui o pequeno invertebrado e seres de maiores dimensões.

O cânone do pensamento social centra-se basicamente nas relações codificadas entre o Estado e o "socius", abrindo algum espaço para a interioridade individual. Deixa de lado o plano pouco perceptível das microinterações, no fenômeno variado da atração social, onde se podem divisar, entretanto, mecanismos sensíveis com potência de contato intersubjetivo. O corpo humano é sempre uma encruzilhada de práticas de conexão e vibração.

Esse plano abre caminho, no entanto, à compreensão de como consciências imobilizadas em estereótipos identitários possam de repente alçar-se de seus papéis congelados e revestir-se de outra imaginação de corpo próprio. O fenômeno requer um campo identificado não pelo conteúdo racionalista de noções, mas pela pulsação de fantasias primitivas: uma mobilização corporal do imaginário.

Isso é vibração que, assim como no verme pesquisado, provém da eletricidade das redes sociais. Mas não só. O campo negativista do bolsonarismo sobrevive como uma comunidade "noturna", abrigada na obscuridade dos porões, internos e externos, onde não é preciso abrir os olhos nem a consciência. Basta deixar solto o psiquismo troncho à espera do impulso vibratório.

Isso não tem provavelmente nenhum futuro político, nem sequer na direita. Mas o voo do verme pode ser socialmente corrosivo, senão fator ambiental de doença psíquica para os concidadãos.