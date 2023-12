O caminho do empreendedorismo é frequentemente comparado a uma jornada evolutiva, onde cada etapa representa um novo nível de maturidade e compreensão dos negócios. Inspirado pela citação de John Adams —"Nós somos soldados, para que nossos filhos possam ser fazendeiros e para que nossos netos possam ser poetas"—, podemos traçar um paralelo com o mundo empresarial.

Na primeira fase, a do "soldado", o empreendedor é o coração e a alma do negócio. Nesse estágio, ele é o atendente, o faxineiro, o recepcionista —a força motriz que mantém a empresa em movimento. Como um soldado, ele enfrenta desafios de frente, muitas vezes trabalhando longas horas para garantir a sobrevivência do negócio. Essa fase é muito importante, pois é onde se estabelecem as bases do empreendimento.

Tumisu por Pixabay

Com o tempo, o empreendedor evolui para a fase do "fazendeiro". Aqui, o foco muda de sobrevivência para crescimento sustentável. Como fazendeiros, os empreendedores plantam as sementes para o futuro, contratam mais pessoas, expandem sua clientela e aprimoram seus processos. Essa fase é marcada pela multiplicação e pelo crescimento, onde o empreendedor começa a colher os frutos do trabalho árduo.

A última fase é a do "poeta", onde o empreendedor alcança um nível de visão, conhecimento e criatividade mais elevados. Nesse estágio, o foco é na inovação e no legado. O empreendedor, agora poeta, tem a liberdade de explorar novas ideias e oportunidades, impulsionando a empresa para novos patamares. Essa fase é caracterizada pela sabedoria e pelo impacto a longo prazo.

No entanto, é importante reconhecer que muitos empreendedores permanecem na fase do soldado durante toda a sua jornada. Isso pode acontecer devido à zona de conforto, medo, insegurança ou apego. Superar esses obstáculos é essencial para avançar e transformar o negócio.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

O empreendedorismo, em sua essência, é sobre evolução e transformação. Como um eco do passado, ele reflete a jornada humana do fazer, do cultivar e do criar. Cada fase —soldado, fazendeiro e poeta— oferece lições valiosas e oportunidades únicas. Reconhecer em que fase você está e ter a coragem de avançar para a próxima é fundamental para o sucesso e a satisfação pessoal.

O importante é entender que as fases do empreendedorismo não são apenas estágios de um negócio, mas também espelhos do crescimento pessoal e profissional. Como soldados, aprendemos a resistir, como fazendeiros, a prosperar, e como poetas, a inspirar. Essa é a beleza e o desafio do empreendedorismo: uma jornada que reflete a nossa própria evolução.

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com dois meses de assinatura digital grátis