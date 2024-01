No cenário global de negócios, o empreendedorismo feminino está assumindo um papel cada vez mais fundamental. Representando um terço dos empresários em todo o mundo, as mulheres estão avançando de forma significativa, apesar de ainda existirem variações regionais marcantes em termos de participação.

Uma característica notável do empreendedorismo feminino é a tendência de começar com menos capital financeiro inicial em comparação aos homens. Frequentemente, esse capital provém de fontes mais informais, como economias pessoais ou empréstimos de amigos e familiares. Além disso, muitas empreendedoras tendem a se concentrar menos na expansão de seus negócios e são mais comuns no setor de serviços.

O empreendedorismo feminino de alto potencial, caracterizado por empresas que visam alto crescimento, inovação e orientação para a exportação, tem se destacado como uma área particularmente promissora. Essas empresas não apenas contribuem significativamente para o crescimento e desenvolvimento econômico, mas também desafiam as normas e expectativas tradicionais do mundo dos negócios.

Apesar dos avanços, as empreendedoras ainda enfrentam desafios significativos, especialmente no que diz respeito ao financiamento. Ainda que o cenário esteja melhorando, com mais mulheres iniciando seus próprios negócios e representando quase metade dos novos empreendedores em alguns anos recentes, a lacuna de financiamento permanece uma realidade. Investimentos de capital de risco destinados a empresas lideradas exclusivamente por mulheres ainda representam uma pequena fração do total.

Mas, como não desistimos nunca, as empreendedoras estão superando estereótipos e mostrando que são tão ambiciosas e capazes quanto os homens na construção de negócios bem-sucedidos. Estão encontrando maneiras de superar barreiras e contribuir significativamente para o crescimento econômico.

Minha dica para jovens empreendedoras, é acreditar em sua missão, abraçar oportunidades, projetar confiança, aprender a dizer não e valorizar o próprio tempo. Esses elementos são fundamentais para navegar no cenário do empreendedorismo, enfrentar desafios e alcançar o sucesso.

A boa notícia é que cada vez mais o empreendedorismo feminino está redefinindo o mundo dos negócios com resiliência, criatividade e liderança. As mulheres estão provando que, com paixão, habilidade e determinação, podem criar um impacto significativo e duradouro no mundo dos negócios e na sociedade. Vamos empreender?

