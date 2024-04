Em um mundo em que cada passo rumo ao sucesso é marcado por desafios e conquistas, minhas experiências como empreendedora têm sido tanto uma jornada de autodescoberta quanto uma batalha constante contra as expectativas. Desde o dia em que mergulhei no universo da beleza, percebi que a verdadeira beleza não reside apenas no aperfeiçoamento estético, mas na coragem de ser autêntico em um mundo que muitas vezes tenta nos moldar à sua imagem.

A verdade é que empreender não é para os fracos de coração. Enfrentamos um mar de críticas, dúvidas e, frequentemente, nos deparamos com a resistência daqueles que se sentem ameaçados pela nossa vontade de elevar os padrões. "Por que você tem a régua tão alta?" Eles perguntam, como se a busca pela excelência fosse um crime. Mas a realidade é que não é a nossa régua que é alta, são suas expectativas que são baixas. E é aqui que reside a cruz da questão: a batalha não é apenas nos negócios, mas também na mente e no espírito.

Como empreendedores, aprendemos rapidamente que o nosso maior desafio não é a competição externa, mas a luta interna para manter a nossa integridade e nossos valores intactos. É uma lição dolorosa, mas vital, que muitas vezes é aprendida no campo de batalha da vida empresarial.

Mas, por que então continuar? Porque a cada obstáculo superado, a cada limite ultrapassado, descobrimos não apenas quem somos, mas do que somos feitos. A beleza disso tudo? Cada vitória, não importa quão pequena, se torna uma afirmação de que é possível. Que podemos criar algo de valor, que podemos impactar vidas, que podemos, sim, mudar o mundo à nossa volta.

E é por isso que não baixo minha régua. Porque cada vez que faço isso, estou não apenas me subestimando, mas também subestimando o potencial incrível que reside em cada um de nós. Minha régua alta é meu testemunho para o mundo de que a excelência não é apenas possível, mas essencial.

Essa jornada de empreendedorismo é mais do que apenas negócios: é um manifesto vivo. Um manifesto de que, no final das contas, são nossas convicções, nossa paixão, e nossa vontade de fazer a diferença que definem o verdadeiro sucesso. E se ao longo do caminho encontrarmos aqueles que tentam nos fazer sentir mal por ter padrões elevados, que assim seja. Porque, no final do dia, são esses mesmos padrões elevados que nos levam a lugares que aqueles com régua baixa jamais poderiam imaginar.

