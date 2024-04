Desbravando os caminhos da beleza com coragem e autenticidade, sempre soube que meu destino não seria traçado por linhas retas e previsíveis. Nascida em um ambiente familiar repleto de desafios, aprendi desde cedo o valor da resiliência e da determinação em buscar uma vida que fosse verdadeiramente minha.

Crescer em uma família em que a beleza e a estética não eram o foco, mas sim a luta diária pela sobrevivência, moldou minha percepção de mundo. Meu pai, um homem de negócios do ramo de restaurantes, sempre teve expectativas altas sobre o papel de cada um na família, o que inevitavelmente me colocou em uma posição de buscar algo mais, algo que me definisse além das paredes do estabelecimento familiar.

Minha jornada não começou no mundo da beleza, mas foi lá que encontrei meu verdadeiro chamado. Após um casamento jovem, movido pela necessidade de escapar das sombras da minha criação, me encontrei em um ciclo similar ao que desejava deixar para trás: dependência emocional e financeira. E foi por causa da minha separação, dois anos depois de sair de casa, carregando as responsabilidades de mãe solo e uma montanha de dívidas, que a verdadeira virada aconteceu.

A micropigmentação de sobrancelhas entrou na minha vida como um raio de esperança. Foi mais do que uma habilidade técnica que aprendi: foi o início do meu império da beleza, um império construído sobre a ideia revolucionária de que a beleza verdadeira vem da autenticidade e do amor-próprio. Esse caminho não foi fácil. Foi repleto de noites insones, sacrifícios e um trabalho incansável. Contudo, cada dificuldade enfrentada solidificou a convicção de que estava no caminho certo.

Meu império não foi construído com a rigidez dos padrões de beleza impostos pela sociedade, mas sim com a fluidez e a naturalidade da técnica flow brows, que promove a beleza individual, respeitando a unicidade de cada rosto. Esse conceito, junto à ideia disruptiva de cursos de beleza em que tanto eu quanto minhas alunas vestíamos pijamas, rompendo com os padrões formais e trazendo leveza e humanidade ao aprendizado, se tornou minha assinatura.

Hoje, a Natalia Beauty não é apenas um nome no mercado de beleza, mas um símbolo de transformação, educação e empoderamento feminino. Empreender nesse caminho me ensinou o valor da persistência, da criatividade e, acima de tudo, da coragem de ser fiel a si mesma.

Entre as realizações que jamais imaginei em meus sonhos mais ousados, está o lançamento do meu primeiro livro, "O Poder do Pijama Rosa", uma narrativa pessoal destinada a inspirar milhares de outras mulheres pelo mundo. Nunca pensei que um dia escreveria um livro sobre a minha história, compartilhando cada desafio e vitória na esperança de tocar os corações de quem busca seu próprio caminho de sucesso.

E para tornar esse marco ainda mais especial, o prefácio foi escrito por Luiza Helena Trajano, uma das pessoas que mais admiro e que sempre serviu de inspiração para o meu empreender. Ter seu nome associado à minha jornada é uma das maiores honrarias que poderia receber. E claro, quando recebi a notícia que ela havia aceitado, chorei: de emoção, de orgulho, de alívio. Um filme de toda a minha jornada passou pela minha cabeça em segundos. E eu sorri!

Essa jornada é uma mensagem de esperança e inspiração para todos que sonham em transformar paixão em profissão, enfrentar os medos e superar os obstáculos com graça e determinação. É um lembrete de que, no universo da beleza e além, nossa maior força reside em nossa autenticidade e em nossa capacidade de sonhar grande e perseguir esses sonhos com todo o coração.