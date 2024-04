Desde o início, a vida me colocou frente a desafios que moldaram minha resiliência, minha força e minha visão. Vivi dias em que a esperança parecia uma chama frágil, pronta para se extinguir ao menor sopro de desânimo. Mas foi nesse cenário de incertezas que eu encontrei minha verdadeira vocação e propósito. Eu decidi, contra todas as probabilidades, me dedicar à arte e à ciência das sobrancelhas, um campo muitas vezes subestimado, mas que era a única coisa que eu sabia fazer na vida.

Criar beleza era o meu dom, mas a sociedade em que vivia estava pronta para me convencer do contrário. Ouvi inúmeras vezes que investir em sobrancelhas era uma aposta perdida, que eu deveria procurar um "verdadeiro emprego". Mas algo dentro de mim se recusava a ceder. Eu sabia que, para cada voz que tentava me desencorajar, havia um coração silencioso buscando a beleza que eu podia criar. Decidi, então, seguir minha intuição e meus sonhos, armada apenas com minha paixão e a crença inabalável de que a beleza, em suas mais diversas formas, tem o poder de transformar vidas.

O caminho não foi fácil. Enfrentei barreiras financeiras, pessoais e profissionais que testaram minha força em cada passo. Porém, com cada desafio, minha determinação só crescia. Passei dias e noites dedicada a aperfeiçoar minha técnica, a estudar cada curva e cada linha que compõe a singularidade de uma sobrancelha. E, ao fazê-lo, descobri algo ainda mais valioso: a técnica "flow brows" [algo como "fluxo de sobrancelhas", em inglês], uma abordagem revolucionária que harmoniza a beleza natural de cada rosto, respeitando sua individualidade e destacando sua verdadeira essência.

E foi nessa busca por autenticidade que descobri o conceito revolucionário do "flow", que se tornou o alicerce da minha vida: o "flowda-se". Essa expressão, criada a partir da experiência de fluir com a vida, simboliza a essência de viver alinhado com a própria intuição, se permitindo ser conduzido pelas correntes naturais de nossas verdadeiras paixões e desejos.

E aí minha missão se tornou clara. Eu não estava apenas desenhando sobrancelhas: eu estava ajudando pessoas a se verem, talvez pela primeira vez, como obras-primas únicas e belas. Isso me impulsionou a ir além, a ensinar, a compartilhar meu conhecimento e a tocar vidas de maneiras que jamais imaginei.

Hoje, olhando para trás, vejo uma trilha iluminada por cada sorriso que desenhei, por cada olhar que ajudei a emoldurar com confiança. Minha jornada, marcada por lutas e vitórias, é um testemunho de que seguir nossos sonhos, por mais distantes ou improváveis que pareçam, é o caminho mais verdadeiro para descobrir nosso propósito e nossa paixão.

Então, a você que lê essas palavras, deixo meu mantra, "flowda-se": se dê permissão para seguir seu coração, para fazer o que ama, sem se importar com as vozes de dúvida, internas ou externas. Não estamos aqui para buscar aplausos, mas para cumprir nosso propósito com coragem, paixão e, acima de tudo, autenticidade. Sua existência é única, e o mundo espera pela beleza que só você pode trazer.

PS.: criamos um vocabulário próprio no Natalia Beauty Group onde tudo começa com o flow: flowfoca, flowmigas, flowravilhosa, flowcada, flowniver, flowmimo, flowguete, flowboys, flowgirls e claro, FLOWDA-SE!