No Brasil, o jeito de se casar está mudando mesmo. As pessoas estão preferindo não se amarrar tanto e, quando se amarram, muitas vezes acabam se soltando logo depois. O IBGE até publicou estatísticas dizendo que isso está virando moda. Mas, cá entre nós, eu e o Felipe (meu marido e sócio) estamos tentando remar contra essa maré. Em um mundo em que casamento parece mais um sprint do que uma maratona, nós estamos aqui fazendo nossa própria corrida de resistência.

Trabalhar junto com quem amamos tem lá seus desafios. Tem dias que nós discutimos por coisas bobas, mas também tem aqueles momentos mágicos em que paramos para se olhar nos olhos e lembrar do motivo de estar fazendo tudo isso valer a pena. O truque, nós descobrimos juntos, é não deixar a balança pender muito para nenhum lado. Tem que ter aquele equilíbrio entre ser sócio e ser alma gêmea.

Não é fácil, viu? Tem hora que precisamos dar um toque um no outro, tipo "Ei, lembra que somos casados também, né?". Nós aprendemos que é fundamental fazer espaço para o nosso tempo, esquecer dos negócios um pouco. Pode ser saindo para jantar sem olhar para o celular (confesso que é um desafio), planejando uma escapadinha de fim de semana ou só maratonando aquela série que amamos. São nesses momentos que lembramos que o nosso "nós" vai além dos negócios.

Outra coisa que faz toda a diferença é nos sentarmos juntos e jogarmos aberto sobre tudo: o que está incomodando, o que sonhamos juntos para o futuro, seja sobre a empresa ou sobre nós mesmo. Essa sinceridade total é o que nos mantém alinhado, sabendo exatamente onde o outro está e querendo ir.

E o espaço, ah, esse é sagrado. Cada um ter seu próprio tempo, seja sozinho ou com amigos, curtindo hobbies ou só relaxando, isso é vital. Isso dá uma arejada na mente e no coração e nos faz valorizar ainda mais os momentos juntos.

Então, apesar de todas as estatísticas e do que todo mundo fala, acreditamos firmemente que dá para ser feliz casado e no mundo dos negócios. Com muita conversa, respeito e aquele amor de base, estamos aqui para mostrar que sim, é possível construir algo sólido, que resista ao tempo, tanto na nossa empresa quanto na nossa vida a dois.

Nós escolhemos um ao outro para ser parceiros nessa jornada da vida, enfrentando cada onda juntos, seja ela uma marola ou um tsunami. E isso, por si só, já faz toda essa aventura valer a pena. Afinal, o que seria da vida sem um pouco de desafio, sem alguém para dividir as vitórias e as derrotas? No final das contas, o que construímos juntos, seja no amor ou nos negócios, tem um valor que nenhuma estatística pode medir. E assim seguimos, um passo de cada vez, provando que casamento e negócios, com a pessoa certa ao lado, podem ser a melhor parceria que existe.

