Eu sempre acreditei que a chave para o sucesso não reside em seguir padrões, mas em ser autêntico, em deixar brilhar a luz que há dentro de nós. No início da minha jornada, quando ainda trabalhava na clínica de estética, eu me via rodeada de regras, de expectativas que não se alinhavam com o que eu sabia ser meu propósito. Estava cansada de me moldar aos padrões dos outros e foi quando decidi que não iria mais filtrar meu entusiasmo.

Não filtre seu entusiasmo. Não filtrar o entusiasmo significa agir mesmo quando o mundo parece desacreditar de você. - TA design - Adobe Stock

Empreender é, literalmente, uma montanha-russa emocional, cheia de altos e baixos. Eu comecei do zero, com uma filha pequena e uma dívida que parecia impossível de superar. Mas havia uma coisa que nunca deixei que a vida tirasse de mim: minha paixão, meu entusiasmo por aquilo que eu acreditava. Isso me fez levantar todas as manhãs e correr atrás dos meus sonhos, mesmo quando tudo parecia conspirar contra mim.

Por isso sempre digo: não filtre seu entusiasmo. Não filtrar o entusiasmo significa agir mesmo quando o mundo parece desacreditar de você. Me lembro do momento em que decidi fazer um curso de sobrancelhas. Todos me disseram que era loucura, que eu nunca conseguiria, que estava arriscando demais. Mas eu segui em frente, porque dentro de mim havia uma voz que dizia que aquilo era o certo. E essa decisão, contra todas as probabilidades, foi o que mudou a minha vida.

O entusiasmo é contagiante. Quando você se permite ser quem é de verdade, quando deixa que sua paixão transborde, as pessoas ao seu redor começam a acreditar em você. Foi isso que aconteceu quando resolvi dar um curso de sobrancelhas de pijama. O que começou como uma ideia maluca se transformou em um ícone da minha marca. Não só me conectei profundamente com minhas alunas, mas também mostrei que é possível romper as barreiras do convencional e criar algo único e poderoso.

Empreender é, acima de tudo, um ato de coragem. Coragem para ser você mesmo em um mundo que tenta constantemente te moldar. Coragem para seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Quando você não filtra seu entusiasmo, você abre portas que nem sabia que existiam, você cria oportunidades onde antes só havia desafios.

A mensagem que quero deixar é clara: não esconda sua paixão, não modere seu entusiasmo. Esses são os motores que impulsionam suas ações e que farão com que você atinja seus objetivos. E, lembre-se, o sucesso não é uma linha reta. Ele é feito de curvas, de desvios e de muitas subidas íngremes. Mas se você se mantiver fiel ao que realmente ama, se deixar seu entusiasmo guiar seu caminho, não há limite para o que pode alcançar.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

Hoje, eu olho para trás e vejo o quanto minha jornada foi moldada por essa energia inabalável de acreditar no meu propósito. Não se trata apenas de construir um negócio, mas de viver uma vida com propósito, uma vida que inspire outros a também não filtrarem seu entusiasmo. E é isso que eu desejo para você: que encontre sua paixão, que se agarre a ela com todas as forças, e que nunca, jamais, filtre seu entusiasmo.

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com três meses de assinatura digital grátis