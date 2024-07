Na minha jornada como empreendedora e especialista em beleza, percebi que o sucesso e a realização vão muito além da inteligência intelectual tradicional. Há três tipos de inteligência que, quando desenvolvidas e harmonizadas, podem transformar vidas e negócios de maneiras extraordinárias: a inteligência intelectual, a inteligência espiritual e a inteligência vibracional. Hoje, quero compartilhar com vocês como cada uma dessas inteligências se manifesta, se desenvolve e os resultados que podem gerar.

A inteligência intelectual é a capacidade de raciocinar, aprender, planejar e resolver problemas. É essencial no desenvolvimento de qualquer negócio ou projeto. No início da minha carreira, quando decidi aprender sobre micropigmentação para resolver um problema na clínica onde trabalhava, foi essa inteligência que me guiou. Mergulhei nos estudos, participei de cursos e apliquei todo o conhecimento adquirido para transformar desafios em oportunidades.

Essa inteligência se aprimora por meio do estudo contínuo, da prática e da experiência. Investir em educação, leitura e cursos são formas eficazes de fortalecer suas capacidades intelectuais. Com uma inteligência intelectual bem desenvolvida, consegui criar e aperfeiçoar a técnica Flow Brows, que se tornou um marco no mercado de beleza. A capacidade de analisar, inovar e implementar novas ideias foi fundamental para o crescimento do meu negócio.

A inteligência espiritual se refere à capacidade de encontrar significado e propósito na vida, de se conectar com algo maior que nós mesmos. Essa inteligência é fundamental para manter a motivação e a resiliência diante dos desafios. Minha jornada espiritual começou quando percebi que minha missão ia além de simplesmente oferecer serviços de beleza. Eu queria empoderar mulheres, ajudá-las a se sentirem mais confiantes e bonitas sendo quem são.

Essa inteligência me ajudou a superar momentos difíceis, como quando voltei a morar com meus pais com minha filha pequena e uma enorme dívida. Práticas como meditação, reflexão, leitura de livros inspiradores e conexão com a natureza são formas de desenvolver a inteligência espiritual. Encontrar tempo para se reconectar consigo mesmo e entender seu propósito é vital. A inteligência espiritual me deu a força para transformar minha dor em propósito. Hoje, meu negócio não é apenas uma fonte de renda, mas um veículo de transformação e empoderamento para muitas mulheres ao redor do mundo.

A inteligência vibracional está relacionada à nossa capacidade de influenciar e ser influenciado pelas energias ao nosso redor. É sobre como nossa vibração pessoal pode afetar nossas experiências e resultados. Manter uma energia alta e positiva foi um dos pilares do meu sucesso. Durante a construção do meu império, aprendi que a energia que emitimos atrai situações e pessoas correspondentes. Por isso, sempre busquei elevar minha vibração por meio de pensamentos positivos, gratidão e ações que estivessem alinhadas com meus valores.

Manter uma alta vibração envolve práticas diárias de gratidão, otimismo, cuidado com o corpo e a mente, e a criação de ambientes que favoreçam o bem-estar. Se cercar de pessoas positivas e evitar situações tóxicas também é essencial. Com uma alta inteligência vibracional, consegui criar um ambiente de trabalho onde a positividade e a colaboração são prioritárias. Isso se reflete na satisfação dos meus clientes e na lealdade da minha equipe, resultando em um crescimento contínuo e sustentável do negócio.

Desenvolver essas três inteligências —intelectual, espiritual e vibracional— não só transformou minha vida pessoal, mas também foi fundamental para o sucesso do meu negócio. Elas são interdependentes e se fortalecem mutuamente, criando uma base sólida para enfrentar qualquer desafio e alcançar novos patamares de sucesso. Se lembre, o maior superpoder é ser humano, e ao explorar todas as dimensões da nossa inteligência, podemos criar uma vida verdadeiramente extraordinária.