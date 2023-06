No Washington Post, com extenso relato online (imagem abaixo) e foto no pé da capa impressa, "Como o passado de uma mulher reclusa no subúrbio do Distrito de Colúmbia", onde fica a capital americana, "causou uma comoção de 'true-crime' no Brasil e um acerto de contas nacional sobre empregados domésticos".

No Washington Post, com ilustração de Margarida Bonetti, 'A herdeira fugitiva da casa ao lado' - Reprodução

Compartilha "o podcast blockbuster do jornalista brasileiro Chico Felitti, em língua portuguesa, The Woman in the Abandoned House, uma coprodução com o jornal Folha de S.Paulo", e faz entrevistas próprias. Conta a história do podcast, ouvindo o "carismático" Felitti, que "tem radar afinado para uma boa história".

Relata como o caso foi coberto pelo próprio WaPo, em 2000. Leva o assunto para a política americana, após descrever o passado da brasileira e família, "abrigados numa rua típica de Maryland, vivendo o que parecia ser uma típica vida americana. Em certo sentido, eles eram os escravizadores na casa ao lado". E conseguiram um advogado republicano, hoje na Suprema Corte:

"Nomes notáveis aparecem no rastro que Bonetti deixou. Brett Kavanaugh, que representou seu ex-marido pro bono, não respondeu às perguntas sobre por que estava disposto a representar Renê Bonetti de graça, embora o criminoso recém-condenado fosse um engenheiro bem pago, possuísse um patrimônio de US$ 250 mil e um imóvel alugado, fosse acusado de tentar esconder dinheiro das autoridades e tivesse uma esposa fugitiva cuja família possuía bens valiosos no Brasil. (Bonetti disse ao Post que o caso custou a ele todos os seus bens e economias para aposentadoria.) Kavanaugh encerrou seu papel no caso quatro meses depois, preparando-se para ingressar na Casa Branca no governo George W. Bush."

O WaPo, que não falou com Margarida Bonetti, registra, por outro lado: "Aos olhos de algumas autoridades brasileiras, Bonetti pode agora ser ela mesma uma vítima. 'Acho que ela foi abandonada', disse Roberto Monteiro, chefe de polícia local. 'Ela não está mentalmente bem. Ela requer cuidados psiquiátricos'".