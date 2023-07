Mais até do que a reforma trabalhista, ecoou no exterior no final da semana a redução no desmatamento no primeiro semestre, no Brasil.

No título da agência de notícias americana Associated Press, em extenso relato, "Nos primeiros seis meses de Lula, o desmatamento da Amazônia brasileira caiu 34%, invertendo a tendência sob Bolsonaro". Também por BBC e outros ocidentais, recorrendo à AP.

Na agência chinesa Xinhua, "O desmatamento na floresta amazônica brasileira diminuiu quase 34% em relação ao ano anterior". No canal de notícias Ifeng (Fênix), com destaque para a ministra Marina Silva (abaixo), "Governo brasileiro diz que desmatamento está melhorando".

Reprodução/Ifeng

No Libération e por outros franceses, como Le Monde, a cobertura decepcionada com Lula de duas semanas atrás mudou para "No Brasil, desmatamento caiu drasticamente desde a chegada de Lula ao poder". O Libé ouviu, do Observatório Brasileiro do Clima, que é efeito das operações de fiscalização e combate.

"Resumindo, estamos priorizando a aplicação da lei ambiental", falou à AP o diretor de proteção ambiental do Ibama, Jair Schmitt. A agência anota que os dados vêm um mês antes da cúpula programada para Belém, no Pará, visando articular as ações dos países amazônicos.

Um encontro preparatório para a cúpula levou Lula a se reunir no fim de semana, numa cidade da Colômbia colada à fronteira, com o colega Gustavo Petro. A cobertura no país trouxe enunciados como "Leticia, epicentro do 'grande acordo' da Amazônia", no Vanguardia, e "Petro e Lula da Silva: uma cúpula para o futuro da floresta", no El Tiempo.