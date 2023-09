Na home do Financial Times de segunda para terça (imagem abaixo), Fernando Haddad escreve sobre "os planos do Brasil para transformar nossa economia verde", uma mudança "sob a liderança do presidente Lula e em estreita cooperação com minha colega Marina Silva".

Promete "infraestrutura mais verde, agricultura sustentável, reflorestamento, economia circular, maior utilização da tecnologia nos processos produtivos e adaptação climática". Na viagem a Nova York, para começar, lançou "títulos verdes", para captar até US$ 2 bilhões.

Reprodução/Financial Times

Na véspera, ecoaram via Reuters, sob o título "Brasil provavelmente irá explorar Margem Equatorial para petróleo, diz ministro da Fazenda", suas declarações à Band. É a "visão que vai preponderar" no governo, acredita Haddad, sublinhando "precauções ambientais" da Petrobras:

"É santuário de biodiversidade, tem que cuidar. A Foz do Amazonas ali. Quem conhece aquilo sabe que é de uma riqueza espetacular. Agora, quilômetros ali do lado, a Guiana está explorando na plataforma na Margem Equatorial. Vamos tomar cuidado, com toda cautela."

Segundo sites do setor, como Oil Price, o petróleo do pré-sal tem alcançado uma "popularidade global sem precedentes".