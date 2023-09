Há quase um mês no South China Morning Post, "China reduz participação nos títulos do Tesouro dos EUA para a menor em 14 anos". E no final de semana no Nikkei, "Japão e China reduzem participação no Tesouro dos EUA" (abaixo, na edição em inglês).

Reprodução

Nessas quatro semanas, o noticiário econômico acumulou enunciados como "Arábia Saudita reduz participação em títulos do Tesouro dos EUA para a menor em seis anos", no Financial Times, "Participação de China e Japão no mercado de títulos dos EUA cai para o mínimo histórico" e "Títulos do Tesouro caminham para a pior série desde a Independência dos EUA", ambos na Reuters.

Na explicação do Nikkei, "os dois maiores compradores estrangeiros [de títulos americanos] estão reduzindo sua participação à medida que os EUA emitem mais dívida do que nunca e os dois países asiáticos buscam evitar que moedas deslizem abaixo dos mínimos históricos".

PROBLEMAS COM O DÓLAR

Na Bloomberg, na segunda, após declarações "fortes" dos presidentes dos bancos centrais de Japão e China, "Iene sobe" e "Yuan salta", levando o dólar ao "menor valor em dois meses" —e levando a curva de juros nos EUA, para títulos de três anos, à "maior desde 2007".

Na ironia da coluna de mercado financeiro de John Authers, nesta terça (12), "O que o Japão e os Brics têm em comum: problemas com o dólar".

Sublinha que "voltou a especulação sobre desdolarização", porém: "Nem iene nem yuan fizeram incursões significativas contra o domínio da moeda americana. A desdolarização pode acontecer? Qualquer um que conheça a história da libra esterlina sabe que sim. Mas até agora, apesar das aparências, o processo nem começou."

FINANÇAS SUSTENTÁVEIS

Michael Bloomberg, dono da Bloomberg e ex-presidenciável democrata, viajou a Pequim há duas semanas para conversar com o presidente do BC chinês, Pan Gongsheng. Como noticiado por sites financeiros chineses, com base na conta do banco no WeChat (abaixo), eles trocaram "opiniões sobre finanças sustentáveis".

Reprodução/Banco Popular da China

Mas o China Daily em seguida questionou que a Bloomberg manteve seu noticiário "pessimista" com o país após elogiar para Pan por seu "papel cada vez mais importante no mercado financeiro global".

Ao longo da semana, a Bloomberg passou então a trazer manchetes otimistas na página de Ásia, como "China mostra sinais de estabilidade", sem o alarde anterior para uma derrocada econômica.