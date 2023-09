Passou quase uma semana, The New York Times, The Wall Street Journal e Financial Times ainda nem informaram, mas a Bloomberg noticiou e depois contratou a TechInsights para análise própria do Huawei Mate 60 Pro. Confirmou que usa um chip de 7 nanômetros da chinesa SMIC, com velocidade 5G equivalente à do iPhone.

No título, "Desmonte do Huawei revela salto de chip em golpe para sanções dos EUA" (abaixo). No texto, a avaliação de que "questiona a eficácia da campanha liderada pelos EUA para impedir o acesso da China a tecnologia de ponta" e faz voltar à largada a "disputa pela supremacia tecnológica". Também em vídeo.

Para a TechInsights, é "um grande marco para a indústria chinesa de semicondutores –e um movimento disruptivo no cenário global".

Reprodução/Bloomberg

O Washington Post também noticiou, sem teste próprio, avaliando que o avanço "confirma os avisos dos fabricantes de chips dos EUA de que as sanções não impediriam a China" e, em vez disso, "estimulariam a redobrar esforços para construir alternativas à tecnologia americana".

Ouve do especialista Paul Triolo, da consultoria estratégica Albright Stonebridge Group, de Washington, que representa "um grande golpe para todos os antigos fornecedores da Huawei, a maioria empresas dos EUA", com "grande significado geopolítico".

Já o South China Morning Post noticia que o Mate 60 Pro esgotou nesta segunda (4) nas lojas online JD.com, Taobao e Vmall, mas a Huawei prepara "um estoque de 15 milhões de unidades, com expectativa de venda de 7 milhões", segundo analistas. Vai concorrer com o novo iPhone, que a Apple lança no próximo dia 12.