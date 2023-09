Mao Ning, a porta-voz do ministério do exterior, confirmou que a China vai enviar o primeiro-ministro Li Qiang ao G20 no próximo fim de semana, noticiaram a agência Xinhua e jornais do país.

Por Jagran, em hindi, "Xi Jinping não vai participar da cúpula", e Indian Express, "Nada de Xi em Nova Déli".

Outros indianos foram mais críticos, como o FirstPost, "A manobra da China não vai funcionar; independentemente da ausência de Xi, a realização do G20 na Índia é um sucesso". O Times of India afirmou em editorial que "não vai fazer nenhuma diferença prática".

Não para o Financial Times, que destaca que a "Ausência de Xi desafia status do G20 como fórum de liderança global" (abaixo). Em suma, "um golpe para a presidência da Índia no encontro multilateral", que "abala a estatura do G20, em meio a fissuras profundas entre seus membros".

O Global Times de Pequim, ligado ao PC, já havia publicado há dois meses que transformar a cúpula da Organização de Segurança de Xangai em virtual, como fez o primeiro-ministro Narendra Modi pouco antes de sua realização em Nova Déli, "não é uma decisão estratégica sábia para a Índia". Citava especificamente o G20.

XI & BIDEN

O editorial do TOI especulou que "Xi provavelmente não quis encontrar Biden", daí a ausência. Mas o presidente americano deu a entender no domingo, como destacado também por indianos como NDTV, que ele e o líder chinês irão se reunir, afinal.

"Estou desapontado" pela ausência, declarou, "mas eu vou poder vê-lo". Não detalhou onde, mas a própria cobertura apontou que Xi e Biden devem participar da cúpula da Apec (sigla em inglês para Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) daqui a dois meses, em San Francisco.