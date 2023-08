Na Bloomberg, fechando o dia 31 na Ásia, fim do ano agrícola, "Os EUA acabam de perder a coroa da exportação de milho" (abaixo), "após mais de meio século". No subtítulo, "O maior país da América Latina despachou mais na temporada de 2023 e está no caminho para fazê-lo em 2024", a partir deste 1º de setembro.

Citando dados do Departamento de Agricultura, os EUA responderam por 23% das exportações globais no ano agrícola, "muito abaixo dos 32% do Brasil". Uma derrota que "soa familiar para os fazendeiros americanos", que ao longo da última década perderam para o Brasil na soja e em seguida para a Rússia em trigo.

Reprodução/Bloomberg

"É um golpe para um país que há muito tem os alimentos como força geopolítica", diz a Bloomberg. Entre os motivos para a perda no milho, além da valorização do dólar, "os efeitos da guerra comercial com a China, um grande comprador agrícola" para o qual "o Brasil não traz nada da bagagem política dos EUA".

A queda americana já vinha sendo projetada por Wall Street Journal e Reuters, esta sublinhando, além da China, uma lei brasileira de 2013 que "encorajou comerciantes de grãos como Cargill e Bunge a construir terminais portuários de uso privado" no norte do país, "eliminando gargalos" para o comércio internacional.

Por outro lado, Robin Brooks, economista da associação mundial de bancos, de Washington, diante dos dados de julho, reconheceu que "é frustrante para muitos que o superávit comercial não esteja levando o Brasil mais rapidamente ao superávit em conta corrente".

Insistiu que "a transformação está acontecendo". Segundo ele, "grande parte do agronegócio que impulsiona as exportações é de propriedade estrangeira, portanto, há grandes pagamentos de dividendos e juros", mas "esse fluxo diminuirá com o tempo".

AGORA, PETRÓLEO

O site especializado Oil Price, que projeta o Brasil como "quarto maior produtor de petróleo", destaca que em julho o país atingiu "recordes na produção de petróleo e gás", citando o pré-sal.

E a Reuters noticia que a "Petrobras convoca chinesas" CNOOC e Sinopec para ampliar colaboração em exploração e produção, tanto no Brasil como no exterior. Sinopec que vem de criar uma nova empresa para "investir, construir e operar refinarias no exterior".