Por Jagran e outros, jornais indianos noticiam a conversa entre Lula e o primeiro-ministro Narendra Modi com títulos sublinhando que os dois "expressam 'profunda preocupação' com a perda de vidas civis na Ásia Ocidental", o Oriente Médio.

Reprodução/Times of India

No Times of India, reproduzido acima, "Unidade Brasil-Índia em meio à crise", com ilustração reunindo ambos e um ataque, mais o enunciado sobre suas "profundas preocupações". Via X, Modi acrescentou que, na "boa conversa" com Lula, ambos se mostraram "comprometidos a aprofundar nossa parceria estratégica".

Segundo o Hindustan Times, a conversa ocorre em meio ao esforço indiano de retomada do diálogo com líderes muçulmanos. "No início da semana, Modi e o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, haviam dialogado sobre a difícil situação na Ásia Ocidental", ressaltou, listando também seus telefonemas com os líderes de Palestina, Emirados Árabes Unidos, Jordânia e Egito.

The Hindu e até americanos como The Diplomat vinham questionando o silêncio indiano diante da escalada em Gaza: "Onde está a Índia, a 'voz do Sul Global'?".

Em destaque no jornal Gulf News, a partir da esquerda, os líderes sírio, egípcio, jordaniano, saudita, palestino, turco, iraniano e qatari, à frente na foto de grupo da cúpula em Riad, no sábado, 11 de novembro de 2023 - AFP

'NOSSOS IRMÃOS NA PALESTINA'

A cúpula islâmica sobre Gaza, no sábado, ocupou manchetes e extensa cobertura por veículos sauditas como Al Riyadh e Arab News e iranianos como Mehr e PressTV, mais Gulf News, dos Emirados, Ahram, do Egito, Al Jazeera, do Qatar, e Al Quds, da Palestina, entre outros.

Foi destacada uma passagem de Mohammed bin Salman, o príncipe que convocou a reunião "em nome do guardião das duas mesquitas sagradas", seu pai, o rei saudita. MbS condenou "esta guerra feroz contra nossos irmãos na Palestina, que custou a vida de milhares de civis desarmados, crianças, mulheres e idosos, e destruiu hospitais, locais de culto e infraestrutura".

O principal, como destacou o New York Times no alto, no domingo, foi que "Irã e Arábia Saudita, rivais regionais, cobram cessar-fogo em Gaza". Segundo o jornal americano, "os dois países islâmicos anunciaram seu avanço diplomático em março, após anos de hostilidade, num acordo mediado pela China". E seus líderes se retiraram para encontro bilateral, após a cúpula.

Os veículos nacionais noticiaram reuniões bilaterais também entre outros líderes "rivais", como aquelas do Egito com Irã, Qatar e Síria.