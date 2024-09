Na manhã de sexta-feira 21 de junho, tive minha bicicleta TSW aro 29 furtada dentro do parque Ibirapuera. Ela estava presa por corrente de segredo numérico a um dos paraciclos que fica junto ao novo bar Madureira, perto do portão 8.

O Madureira chegou ao parque junto com a concessão pública vencida pelo operador privado Urbia, que, procurado pela coluna, transferiu a responsabilidade pelo sinistro às forças governamentais.

Tudo isso foi dito por mim no No Corre que circulou dia seguinte.

Pois bem, na noite do último sábado (7), decidi pôr fim a meu suave martírio de pedalar com a bike que sobreviveu em casa, uma Caloi 500 aro 26, pouco adequada para meu 1,81m, mas razoavelmente satisfatória para a altura e ambições ciclísticas da minha filha aos 12 anos.

A Caloi 500 aro 26 que tomei emprestada da minha filha - Paulo Vieira

A homepage do Google me indicou a página da Centauro —ou de uma empresa que a emulava perfeitamente— e ali encontrei algumas aro 29 que me pareceram bastante boas para minhas demandas, notadamente por custarem R$ 329, ou cerca de 15% do que tinha —e ainda tenho— em mente investir.

Tratava-se muito possivelmente de uma fraude, e isso eu só fui inferir depois de ter concluído a compra e receber um estranhíssimo e-mail de confirmação de aquisição da empresa Comerciante Independente de Artigos do Vestuário.

Claro que desconfiei do preço, mas o aviso de percentual de desconto, que também era aplicado a diversos tênis, e a perfeição da simulação do ambiente online da Centauro, com tipologia, logotipo e design idênticos, falaram mais alto.

Felizmente preferi comprar a crédito, e consegui junto ao Nubank, sem precisar justificar muito, o cancelamento da operação.

Pois bem, a página da Comerciante Independente seguia sendo promovida no Google vários dias depois de sábado. Estava no ar ainda na quarta (11) sob o título "Mega Promoção de Aniversário Começa Hoje. Fábrica Vende Produtos de Tênis Esportivos a Pra…"

(Fiz questão aqui de manter as maiúsculas dignas de atas de condomínio. Pra… deve ser a palavra prazo; e o "hoje" tem o mesmo valor temporal de "fiado só amanhã").

Com o banco no limite máximo de altura, ela vem dando conta do recado - Paulo Vieira

Pedi para a Centauro se manifestar sobre o tema. A marca disse ter "prioridade" na "agilidade na retirada de sites falsos do ar".

Segue a declaração, na íntegra:

"Reforçamos que o site oficial da Centauro para compras online é o www.centauro.com.br. A empresa repudia veementemente qualquer prática fraudulenta, atuando de forma proativa para monitorar e combater essas ações.

Internamente, contamos com profissionais qualificados e tecnologia de ponta e trabalhamos com parceiros especializados para coibir o crescente número de tentativas de fraude.

Zelamos pela proteção dos dados dos nossos clientes. Por isso, nossos sistemas de segurança são certificados com o selo PCI DSS, o qual atesta que estamos em conformidade com os mais altos e rigorosos padrões estabelecidos pela indústria de cartões de pagamento.

A agilidade na retirada de sites falsos do ar é nossa prioridade e investimos continuamente para aprimorar nossos sistemas de segurança e práticas de combate a fraudes".

Eu havia perguntado à Centauro quantos sites pirateavam a varejista e desde quando eles agiam. E qual era precisamente a resposta contra eles. A Centauro também não informou o valor das possíveis perdas e como se relacionava com o Google, que mantém o site centoulet.online em sua homepage.

Nesta quinta-feira (12), a homepage do Google também tinha uma promoção de tênis do site lojascis.com simulando o ambiente da marca esportiva Asics (cujo site é www.asics.com.br). O Gel-Cumulus 26 saía por 12 prestações de $ 23,30.

Se chegar alguma aro 29 ao meu endereço –sim, dei de bandeja todos os meus dados para os amigos do alheio–, prometo sorteá-la aqui. Waaal.

Por ora, sigo me deslocando pela metrópole de Caloi 500. Outro dia consegui subir o banco.