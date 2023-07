Comemora-se o Dia dos Avós em 26 de julho. A ideia da celebração foi da portuguesa Ana Elisa do Couto (1926-2007).

Há uma placa em homenagem a Ana Elisa, mais conhecida como Dona Aninhas, em sua cidade natal, Penafiel, na região do Porto. Ela tinha quatro netas e dois netos. Os penafidelenses fizeram a homenagem em 2011.

Por que foi escolhida esta data?

O 26 de julho foi escolhido em Portugal e no Brasil porque é a data em que a Igreja Católica celebra Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria, avós de Jesus.

Pintura 'A Virgem e o Menino com Santa Ana', de Leonardo da Vinci, exposta no Museu do Louvre, em Paris - Xinhua/Gao Jing

Conta a história que Ana e o marido, Joaquim, não tinham filhos, mas sempre rezavam pedindo que Deus lhes enviasse uma criança. Não ter filhos era considerado uma maldição. Por isso, o marido tinha direito a ter filhos com outras mulheres.

Certo dia, rezando no deserto, Joaquim recebeu a visita de um anjo, que lhe prometeu que o pedido seria atendido. Ana, então, conseguiu engravidar, mesmo com idade avançada. Ela teve uma menina e a batizou de Maria.

Santa Ana morreu quando Maria tinha apenas três anos. Maria foi entregue aos cuidados do Templo de Jerusalém. Anos depois, ela ficou noiva de José. Aí nasceu Jesus, neto de Ana e Joaquim.

Uma história que não está na Bíblia, é bom que se explique. Não há nomes, pormenores, nem citações da vida e da existência dos pais de Maria. Ambos são citados no evangelho apócrifo de São Tiago, não reconhecido pela Igreja. Portanto, não constam em livros canônicos.

Como a celebração do Dia dos Avós se espalhou pelo mundo?

Na década de 1980, Dona Aninhas visitou Brasil, França, Estados Unidos, Alemanha, África do Sul, Espanha, Angola, Suíça e Canadá para defender a criação do Dia dos Avós.

Inicialmente, ele surgiu apenas como Dia da Vovó. Mas, como a Igreja Católica também celebrava São Joaquim no mesmo 26 de julho, a data ficou sendo Dia dos Avós. A data em celebração a São Joaquim mudou duas vezes. O 26 de julho foi oficializado pelo Papa Paulo 6º.

Mas Dona Aninhas não teve sucesso em tornar a data de 26 de julho consenso mundial.

Na Itália, a "Festa dei Nonni" é comemorada em 2 de outubro. Nos Estados Unidos, ela cai no primeiro domingo de setembro, enquanto os ingleses celebram no primeiro domingo de março. A França dividiu em Dia da Avó (primeiro domingo de março) e Dia do Vovô (primeiro domingo de outubro), como se faz com o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Australianos adotaram o primeiro domingo de novembro, e canadenses escolheram o 25 de outubro.