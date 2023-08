Não vou mentir: fiquei emocionado ao rever Mister M no Fantástico domingo passado.

Era apaixonado pelo quadro apresentado em 1999, com revelações de truques famosos, feitas pelo mágico mascarado Val Valentino. Gostava tanto que fui ao espetáculo apresentado por Mister M numa casa de shows na zona oeste da cidade e comprei a fita VHS com alguns dos truques da TV.

Só que Mister M estava longe de mágicos como Harry Houdini, um dos mais renomados da história.



O que esse Houdini fez para ficar tão famoso assim?



Ele criou um dos truques mais famosos de todos os tempos. No dia 26 de agosto de 1907, Houdini foi o primeiro ilusionista a se livrar de algemas dentro de um tanque cheio de água. O mais curioso foi a forma como ele desenvolveu esse truque.

Já mágico famoso, ele foi chamado para ajudar um policial que estava algemado —e perdeu a chave. Depois de várias tentativas, Houdini conseguiu abrir as algemas e usou o método em seu número.

O mágico de ascedência húngara Harry Houdini (1874-1926) no começo da carreira, em 1903, com algemas durante show - Divulgação

De onde veio esse mágico?



Seu verdadeiro nome era Ehrich Weisz. Nascido em Budapeste, que ainda pertencia ao Império Austro-Húngaro, em 1874, Houdini migrou com sua família para os Estados Unidos com três anos e lá ficou até morrer, em 1926.

Ele se naturalizou norte-americano.

No ano de 1988, foi inaugurado o Houdini Museum, na cidade de Scranton, no Estado da Pensilvânia. Mas os húngaros também lhe prestaram um tributo.

Em Budapeste, perto do Castelo de Buda, está um velho casarão do século 19, que se transformou em "The House of Houdini" [A Casa de Houdini]. O mágico era dono do imóvel e a mulher dele morou lá por um tempo depois de sua morte. A casa-museu abriga objetos usados por ele em shows na Europa.

Quem era sua fonte de inspiração?



Muita gente confunde Houdini com o mágico francês Robert-Houdin, considerado o pai do ilusionismo moderno. Houdin influenciou várias gerações posteriores, incluindo Houdini, que escolheu seu nome artístico em homenagem ao mestre.



Os truques de Robert-Houdin eram bastante estudados. Um de seus números favoritos era escapar de uma caixa jogada dentro de um tanque cheio de água e trancada com correntes e cadeados. Mister M, me explica isso!