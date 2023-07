De repente, o mundo ficou todo cor-de-rosa. Nos últimos dias, você já deve ter notado que só se fala na boneca Barbie. A favor ou contra. Há filas nos cinemas, roupas rosa estão em alta e até pizzas e hambúrgueres adotaram a cor.

Mas, antes da Barbie, reinou no Brasil uma boneca chamada Susi.



Quando a boneca Susi foi lançada?



A empresa americana Ideal Toy Company criou em 1961 uma boneca chamada Mitzi, que era praticamente uma sósia de Barbie. Como não pegou bem copiar a boneca lançada dois anos antes pela Mattel, a Ideal Toy Company descontinuou a produção bem rapidinho.

Boneca Susi Ciclista de 1974 - Apu Gomes/Folhapress

Já no ano seguinte, chegou ao mercado a boneca Tammy, que foi produzida até 1965. Na Inglaterra, a mesma boneca recebeu o nome de Sindy, que é vendida até hoje. Sindy foi o primeiro brinquedo do Reino Unido a ser anunciado na televisão. Seu nome foi escolhido em uma votação entre meninas.



Por que então os brasileiros acham que a Susi é mais antiga que a Barbie?

Ótima pergunta! Em 1966, a fábrica de brinquedos Estrela comprou os direitos para produzir a boneca Tammy no Brasil.

Trocou seu nome para Susi. Segundo a especialista Ana Caldatto, blogueira e colecionadora de bonecas, o nome veio de um outro brinquedinho, o Gatinho Susi, que fez sucesso no final da década de 1950.

Durante um bom tempo, Susi reinou absoluta no mercado brasileiro como "fashion-doll" —boneca com roupas e acessórios da moda cambiáveis. O primeiro slogan de Tammy, Sindy e Susi era o mesmo: "A boneca que você gosta de vestir" [The doll you love to dress, no inglês original].

A Barbie chegou ao Brasil somente em 1982 pelas mãos da própria Estrela, que conseguiu o licenciamento da Mattel. Por causa disso, a Estrela deixou de produzir Susi entre 1985 e 1997. A boneca amada pelos brasileiros foi e voltou algumas vezes e hoje ainda faz parte do catálogo da empresa.



A Susi também tem namorado? Quem?

Tem, sim. O nome dele é Beto. Ele foi criado em 1974 como "o alegre companheiro de Susi". Seu nome teria sido uma homenagem ao cantor e compositor Roberto Carlos. Os primeiros bonecos, por sinal, usavam roupas inspiradas no movimento Jovem Guarda.