Esta semana, fui convidado para fazer a abertura da Feira do Livro de Novo Hamburgo, cidade a 50 quilômetros da capital gaúcha, Porto Alegre. Pois, de volta para casa, vim pensando justamente na origem da palavra "gaúcho".

Uns dizem que ela vem da língua guarani e significa "homem que canta triste". A versão mais aceita, porém, afirma que o termo surgiu como sinônimo de "guacho", o mesmo que "órfão", e designaria os filhos cujos pais, uma indígena e um português ou espanhol, haviam morrido.

No princípio, "gaúcho" era a forma pejorativa usada para ladrões de gado e vadios. Servia também para mestiços e indígenas que, fugindo dos primeiros povoamentos espanhóis, cuidavam do gado. De tanto cavalgar pelas pastagens, eles se tornaram hábeis cavaleiros, manejadores de laço e da boleadeira.

No século 18, os gaúchos brasileiros ganharam muita importância porque protegeram as fronteiras e garantiram a manutenção destas terras para os portugueses. Como reconhecimento, a palavra gaúcho perdeu o sentido pejorativo e passou a exaltar a coragem e o amor à terra.

Darcy de Paula Viera, coordenador do Centro de Tradições Gaúchas de Embu, SP, com roupa típica de gaúcho bebendo chimarrão - Embu, SP, 28.06.2001-Fernando Moraes/Folhapress

Uau! Aproveitando que você tocou nesse assunto, por que quem nasce no Rio Grande do Norte é chamado de "potiguar"?



A palavra vem do tupi. "Potï'War" significa "comedor de camarão". As etnias que viviam naquela região eram identificadas assim.



Vamos lá, mais outra pergunta: por que quem nasce no Espírito Santo ganhou o nome de "capixaba"?



A palavra também vem do tupi ("kapi'xawa") e quer dizer "terra de plantação". Como a região tinha esse nome, seus habitantes continuam sendo denominados dessa maneira.

Agora tem uma mais difícil: quem nasce em Santa Catarina é catarinense. Mas por que os catarinenses também são conhecidos como "barrigas-verdes"?



Para defender a ilha de Santa Catarina, o governo português ergueu quatro fortalezas. Os fuzileiros de um batalhão, comandados pelo brigadeiro Silva Pais, usavam coletes verdes que chamavam bastante a atenção. Por isso, os moradores da região apelidaram os soldados de "barrigas-verdes".