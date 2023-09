Como anda o seu sono? Tem conseguido dormir bem e acordar revigorado? Quando se dorme, perdemos os sentidos na seguinte ordem: visão, paladar, olfato, audição e tato. O tato é o sentido que desperta ao mais leve toque sobre a pele. Ele é o, digamos assim, vigia do corpo adormecido.

Na hora de acordar, os sentidos voltam em outra ordem: tato, audição, visão, paladar e olfato.



Quanto tempo dura um sonho?



Antes os especialistas acreditavam que os sonhos aconteciam em frações de segundos, mas hoje sabemos que eles acontecem em tempo real na nossa mente, na mesma velocidade em que imaginamos está-los vivenciando.

Pessoa dormindo - Isabella Fischer/Unsplash

Um sonho costuma durar de dez a 40 minutos e relaciona-se sempre com nossos medos, preocupações, desejos ou coisas que estão para acontecer.



O que acontece com quem não sonha?



Há pessoas que acreditam não sonhar, mas elas apenas não se recordam do que sonharam, o que é comum acontecer. Não existem noites em que não sonhamos.

Para nos lembrarmos de um sonho, é preciso acordar naturalmente no momento em que ele acontece. O uso de medicamentos ou um despertar rápido e repentino, como o som de um despertador, podem atrapalhar essa lembrança.



De onde vêm os sonhos?



Uma pessoa acordada usa a consciência para tomar decisões e agir. Ela é a parte do cérebro que convive e atua no dia a dia.

Entre os vários níveis da consciência, existe o subconsciente. Além de guardar as memórias pessoais, o subconsciente também é o responsável pela criação dos sonhos. Durante o sono, o subconsciente formula histórias para se comunicar com o consciente.

E o que é o sonambulismo?



O sonambulismo é provocado por uma arritmia cerebral, geralmente hereditária, e acontece com mais frequência em crianças de três a dez anos. Trata-se de um distúrbio benigno que ocorre na primeira das seis passagens noturnas de um sono mais profundo para um mais superficial.

As funções motoras despertam, enquanto a consciência continua dormindo. O sonâmbulo se movimenta, mas não sabe o que está acontecendo.

Ah, existia uma lenda que dizia que um sonâmbulo poderia morrer se fosse acordado de repente. O único mal que se pode causar ao sonâmbulo, nesse caso, é interromper seu sono. Para evitar que ele se machuque, é melhor levá-lo calmamente de volta para a cama.