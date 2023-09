Você sabia que a invenção do relógio de pulso tem tudo a ver com o inventor do avião, o brasileiro Santos Dumont?

Essa história está muito bem contada na exposição "Santos Dumont - O Poeta Inventor", que está em cartaz em dois andares do Farol Santander, no centro de São Paulo, até o próximo dia 15 de outubro. A homenagem celebra os 150 anos de nascimento do "pai da aviação".

Relógios de pulso andam um tanto ultrapassados, não acha? Quase todos agora consultam as horas na tela do aparelho celular!

Como o mundo dá voltas... Isso é mesmo bastante curioso! No início do século passado, os relógios ficavam nos bolsos, presos a uma corrente.

Santos Dumont não podia tirar as mãos do manche para pegar o relógio. Só que ele queria cronometrar o tempo de voo de seus aviões durante as experiências. O que fazer?

Em 1904, ele comentou isso com um amigo, o joalheiro francês Louis Cartier. Santos Dumont usava abotoaduras e pulseiras da marca francesa, até hoje uma das mais famosas grifes de joias do mundo.

O que Cartier fez para ajudar o brasileiro?



Cartier foi para sua oficina com o pedido do amigo aviador em mente: criar um modelo que ficasse fixo no braço e facilitasse o controle das horas. Algum tempo depois, o joalheiro presenteou o amigo com um relógio plano, de moldura quadrada, com os números em algarismos romanos na cor preta. Usou também parafusos externos visíveis para prender o vidro do mostrador, dando um ar mais moderno à peça.

Em novembro de 1906, como informa a exposição, Santos Dumont foi a primeira pessoa do mundo a ser filmada num voo de avião —e estava lá com seu relógio Cartier, com pulseira de couro, no pulso.

Cartier fez relógios para mais gente depois disso?

Sim, os homens passaram a se interessar pela novidade e a encomendar relógios de pulso para Cartier. A demanda era tão grande que, em 1911, ele contratou o renomado relojoeiro parisiense Edmond Jaeger para desenvolver um modelo que ganhou o nome de "Santos".

Já me convenceu... Como eu faço para ver essa exposição que você está falando tanto?



O Farol Santander fica na Rua João Brícola, 24, no chamado Centro Histórico de São Paulo, pertíssimo da estação São Bento do metrô. Convide os adultos para ir com você. Os ingressos custam 35,00 (inteira) e 17,50 reais (meia).

Ah, no hall de entrada, dê uma boa olhada para o alto e veja a réplica em tamanho real do 14 Bis.