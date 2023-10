Miguelzinho do Cavaco é uma das atrações na cerimônia do Empreendedor Social

São Paulo (SP)

Miguel Vicente, 12, mais conhecido como Miguelzinho do Cavaco, é uma das atrações da cerimônia do Prêmio Empreendedor Social 2023.

O evento será realizado nesta terça-feira (24), a partir das 19h, no Teatro Porto Seguro, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Folha.

Apesar de tocar e cantar desde os 3, Miguelzinho se tornou conhecido no ano passado quando seus vídeos cover foram repostados por Neymar, Xande de Pilares, Iza e outros famosos.

Desde então, o multiartista tem feito participações em shows de Mumuzinho, Preto da Serrinha e outros nomes do samba.

Aos 12 anos, Miguelzinho do cavaco se tornou conhecido com vídeos cover repostados por famosos como Neymar. - Divulgação

Para sua apresentação no prêmio, o cantor mirim preparou dois grandes sucessos: "O sol nascerá", do cantor e compositor Carola, e "Tá escrito", do grupo Revelação.

"Estou muito animado de estar ao lado de pessoas que fazem transformação social no Brasil e no mundo", diz ele sobre a participação no evento que reconhece os empreendedores sociais do ano no país.

Fluminense de Itaperuna (320 km da capital), Miguelzinho tem se dividido entre a rotina de shows e os estudos. A carreira dele é gerenciada pelos pais, Rafael Vicente, 41, e Daniela Vicente, 42.

O sucesso na internet rendeu oportunidades para além das redes. Ainda neste ano, ele deve lançar clipes cocriados com seu produtor, Pretinho da Serrinha. Para 2024 está previsto um álbum com músicas inéditas e participações especiais.

Apesar da pouca idade, Miguelzinho fala com a segurança sobre a carreira iniciada tão precocemente.

Quando eu canto, minha alma se eleva. Ver a alegria das pessoas cantando e dançando comigo me inspira a continuar fazendo shows. É como se eu estivesse com meus amigos

A inspiração vem tanto de artistas da cena atual do samba quando de artistas clássicos, como Beth Carvalho e Dona Inove Lara.

Além dos shows, a agenda de Miguelzinho tem espaço garantido para duas paixões: escrever poesia e jogar futebol.

Ele cita trecho de um dos seus textos autorais, dedicado ao gênero musical que o tem tornado conhecido: "O samba é a arte de enaltecer a vida. É o ritmo que imortaliza o nome dos grandes […] Estou chegando agora e pisando nesse chão de samba, e quando eu canto, encanta e nos deixa feliz".

Na cerimônia, Miguelzino se apresentará ao lado da cantora Marina Lima, que encerrará o evento com o pocket show.

"Essa apresentação em São Paulo vai ser muito bacana para carreira dele", diz Rafael, que também é empresário jovem sambista.

O evento é exclusivo para convidados, mas terá transmissão ao vivo pela TV Folha a partir das 20h.

O Prêmio Empreendedor Social 2023 tem patrocínio da Gerdau, Ambev Coca-Cola, Instituto Liberta, Vedacit, CNI, Sesi-Senai e VR. Conta também com apoio da Porto e parceria estratégica de Ashoka, ESPM, Fundação Dom Cabral, Pacto Global, Prosas, SBSA Advogados e UOL.