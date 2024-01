Que maldade! Meu filho passou mensagem com foto lá da sorveteria. Estava tomando uma vaca preta e perguntou se eu sabia a origem da mistura de sorvete com refrigerante sabor cola.

Ainda bem que ele não perguntou quem criou o nome "vaca preta". Não há registros sobre isso. Europeus chamam a sobremesa de black cow e em diversos países da América Central ela é conhecida como vaca negra.

Copos com vaca preta, o sorvete misturado ao refrigerante de cola - Brent Hofacker / AdobeStock

Dá para imaginar qual foi a inspiração. Vaca lembra leite, matéria-prima do sorvete. Preta é a cor do refrigerante.



Então nos diga quem criou essa mistura de sorvete com refrigerante?



Vaca preta é o nome com que o ice cream soda se popularizou no Brasil. A criação é americana. Pelo menos quatro pessoas reivindicam a paternidade dessa mistura, mas Robert McCay Green mandou até escrever na lápide de seu túmulo, em 1920: "Inventor do ice cream soda". Como foi que ele teve o estalo?



Há algumas versões sobre isso. Uma delas diz que Green estava participando de uma feira em homenagem aos 50 anos de um instituto da Filadélfia, em 1874, e resolveu bolar uma bebida nova para rivalizar com o dono da barraca ao lado, que tinha um equipamento melhor que o seu. Criou 16 combinações de refrigerantes para servir com sorvete de baunilha.



Outra versão conta que Green ficou sem gelo para vender suas bebidas e, por isso, teve que recorrer ao sorvete.



Green não tinha nenhuma testemunha disso ao seu lado?



Um funcionário de Green, George Guy, se vangloriava de ser o verdadeiro criador. Contava a seguinte história: ele estava preparando dois pedidos ao mesmo tempo —um pote de sorvete e um copo de bebida feita com água gaseificada com baunilha.

Na pressa, Guy deixou acidentalmente o sorvete cair no refrigerante. Ele estava se preparando para jogá-lo fora quando o cliente pediu para experimentar. Ficou uma delícia, elogiou.



Como foi que o ice cream soda se espalhou pelo mundo?



Demorou um pouco. Na década de 1960, o sorvete ganhou fama internacional —incluindo o Brasil— graças aos quadrinhos de Luluzinha e Bolinha. Os personagens são apaixonados pela sobremesa. Não chegamos ao ponto de estabelecer uma data em homenagem ao sorvete. Mas, nos Estados Unidos, há o Dia Nacional do Ice Cream Soda, comemorado em 30 de junho.



Só pode colocar refrigerante sabor cola com o sorvete?



Existem variações, sim. Depende do que você mistura com o sorvete. O vaca dourada leva guaraná; o vaca amarela, refrigerante sabor laranja; e o vaca branca, refrigerante de limão.