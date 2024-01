As famosas pegadinhas —colocar pessoas em situações geralmente constrangedoras sem que elas saibam que estão sendo gravadas— se alastraram pelas redes sociais. Elas já foram um fenômeno de audiência em programas de televisão. Mas você sabia que elas começaram no rádio?



No rádio? Como assim?



Quando estava no serviço militar, o norte-americano Allen Funt costumava gravar os trotes que passava nos soldados para transmitir na rádio das Forças Armadas. Esse programa deu origem ao primeiro show de pegadinhas do mundo, o "Candid Microphone", que estreou na rádio CBS em julho de 1947.

Sua versão para a televisão foi ao ar sob o nome de "Candid Camera", um ano depois, pelo canal ABC. O bordão "Smile, you’re on Candid Camera!" ("Sorria, você está no Candid Camera!") logo caiu no gosto popular.

Imagem do quadro 'Táxi do Gugu' - Reprodução/Aberturas de Novelas

Guiar um carro sem motor até a oficina e barrar a entrada de motoristas na cidade alegando que ela fechara para o feriado foram alguns dos trotes que tornaram o formato um sucesso.



Quando esse tipo de programa estreou por aqui?



O Brasil conheceu as pegadinhas em maio de 1965. Roberto Farias dirigia o Câmera Indiscreta, que tinha inclusive o mesmo bordão de seu irmão americano. Outros programas também copiaram a fórmula exaustivamente. Até o dominical Fantástico incluiu em sua programação em 1978 o quadro "Sorria, Você Está no Fantástico!".

Os atores Ivo Holanda e Ruth Ronce ganharam enorme destaque com suas brincadeiras no Topa Tudo por Dinheiro, do SBT. Mas o responsável pela criação do apelido "pegadinha" foi o apresentador Fausto Silva. Foi com esse nome que ele batizou os trotes exibidos em seu Domingão do Faustão. Na década de 1990, diversas emissoras de rádio criaram programas com trotes telefônicos.



E esse tipo de programa nunca deu confusão?



Era o que mais dava. Alguns atores precisavam sair correndo para não apanhar de suas vítimas. Na França, o gênero causou enorme polêmica quando, em 1969, um político casado foi flagrado com outra mulher. Há também casos em que o público descobre que as pegadinhas foram arranjadas.

O falecido apresentador Gugu Liberato criou o quadro "Táxi do Gugu". Ele se disfarçava de taxista para conversar com os passageiros. O quadro saiu do ar quando se descobriu que os participantes "anônimos" eram atores contratados.

Em 1999, Sérgio Mallandro forjou um tiroteio no auditório de seu programa Festa do Mallandro, na CNT, e acabou tendo que dar explicações à polícia. Nesses casos, quem caiu na pegadinha foi o público.