O Papai Noel foi inspirado no bispo Nicolau, que viveu na cidade de Mira (atual Turquia) no século 4º. Nicolau costumava ajudar, anonimamente, quem estivesse em dificuldades financeiras. Arremessava sacos com moedas de ouro pelas janelas das casas (há versões que dizem que ele as jogava pelas chaminés). Foi declarado santo depois que muitos milagres lhe foram atribuídos.

O bispo se transformou em um símbolo natalino em 1823 por causa de um texto atribuído ao escritor americano Clement Clark Moore. Ele publicou, sem assinar, um poema sobre um bom velhinho chamado São Nicolau, que, com seu trenó, distribuía presentes. As primeiras versões mostravam o Papai Noel com traje bege e, principalmente, verde.

Foi a Coca-Cola que criou a figura do Papai Noel como o conhecemos hoje?

Não foi exatamente assim. Em 3 de janeiro de 1863, o ilustrador Thomas Nast desenhou uma charge política na revista "Harpers Weekly": Papai Noel distribuindo presentes para as tropas da União, formado pelos estados do norte dos Estados Unidos, durante a Guerra Civil americana.

Cena de um comercial de Natal da Coca-Cola - Divulgação

Desse modo, Nast retratou Papai Noel fazendo um gesto nobre. O desenho era em preto e branco. A roupa forrada de pele, nas cores vermelha e branca, seria apresentada somente na edição natalina de 1869, que Nast fez em conjunto com George P. Webster.

O Papai Noel de Nast era pequenininho e, dessa forma, conseguia descer facilmente pelas chaminés das casas. Nast também teve a ideia de mostrar que Papai Noel tinha uma oficina de brinquedos no Polo Norte.

Devemos, portanto, tudo a Nast?

Tudo? Tudo não. O vermelho se consagrou para valer graças ao ilustrador —também germano-americano— Joseph Christian Leyendecker. Ele refinou, aperfeiçoou e humanizou o Papai Noel de Thomas Nast em capas da revista "The Saturday Evening Post" ao longo da década de 1920, algumas delas em parceria com seu pupilo Norman Rockwell.

Por que se dá crédito à marca de refrigerante então?

Outras marcas já usavam o Papai Noel em suas propagandas de Natal antes da Coca-Cola. A figura havia anunciado uma marca de água mineral (1915) e uma de ginger ale (1923). A bebida passou a se interessar pela figura de Papai Noel para aumentar a venda de refrigerante no inverno. Mas nenhuma imagem pareceu boa o suficiente para a publicidade.

A empresa contratou Haddon Sundblom para repaginar a imagem do bom velhinho. O Papai Noel de Sundblom apareceu em 1931 e agradou em cheio. A Coca-Cola tratou de difundir a imagem globalmente. Foi daí que surgiu o mito. Sundblom desenhou o Papai Noel do refrigerante por 35 anos.