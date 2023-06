Brasília

Passados oito meses das eleições presidenciais, a cisão entre os irmãos Cid e Ciro Gomes permanece. Na última quinta-feira (22), o ex-presidenciável do clã discursou em um evento regional do PDT em favor da manutenção do deputado federal André Figueiredo na presidência da sigla no Ceará. O irmão Cid tem interesse no posto.

Os irmãos Cid e Ciro Gomes, senador e ex-presidenciável, respectivamente, seguem rompidos. (Crédito Evilazio Bezerra / Divulgação) - Folhapress

A desavença se deve ao fato de que o Ciro sentiu-se abandonado por Cid nas eleições no ano passado. O então candidato partiu para um estratégia de ataque ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o PT, enquanto o senador trabalhava para manter a aliança com o ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT).

Ciro Gomes manteve-se afastado do debate público por sete meses, depois de amargar um quarto lugar na corrida presidencial. Em uma palestra na Universidade de Lisboa, retomou o tom crítico ao presidente Lula (PT) da época da campanha.

Ciro criticou no evento o teto de gastos e o arcabouço fiscal proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que afirmou estar "completamente entregue à banqueirada".

"O Brasil não tem projeto para nada. O [ex-presidente Jair] Bolsonaro é uma tragédia, mas, meu amor, cadê o projeto anterior que a gente tinha e não tem mais? Não tem mais projeto para nada."