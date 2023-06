Ex-deputado estadual em São Paulo durante oito mandatos, Campos Machado quer ocupar o vácuo que será deixado em breve pelo desaparecimento do PTB.

O ex-deputado estadual Campos Machado, que criou a SP Frente Cidadã - Mathilde Missioneiro/Folhapress

A legenda, surgida na década de 1940 como um veículo ligado a Getúlio Vargas e recriada na fase final da ditadura militar, em 1979, deve ser extinta nos próximos meses, após fusão com o Patriota.

Liderança histórica petebista no estado de São Paulo, Machado deixou a legenda em 2021 após desavenças com o então comandante do partido, o ex-deputado Roberto Jefferson.

Em abril deste ano, ele criou a SP Frente Cidadã, um grupo apartidário para "aglutinar trabalhistas, não só em São Paulo, como também em todo o país". O vice-presidente, Geraldo Alckmin, é presidente emérito da entidade, e compareceu a seu lançamento.

Segundo Machado, cerca de 5.000 lideranças do estado já se juntaram ao movimento. "O PTB, mesmo prestes a ser extinto, não saiu dos corações dos trabalhistas do estado e do país", afirma.