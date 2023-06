Brasília

O GSI (Gabinete de Segurança Institucional) concluiu as sindicâncias abertas para apurar o envolvimento de seus integrantes nos ataques de 8 de janeiro.

As investigações estão agora sendo analisadas pelo secretário-executivo da pasta, o general Corrêa Filho, que fará a análise e os acréscimos que julgar necessários.

Golpistas invadem o terceiro andar do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro; imagens do circuito interno - Reprodução

Como a apuração foi solicitada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes no âmbito dos inquéritos dos atos antidemocráticos, que corre em sigilo, as conclusões serão remetidas ao tribunal também em caráter reservado.

As sindicâncias foram abertas no final de janeiro, dias após os ataques às sedes dos Três Poderes. Segundo o ministro do GSI, general Marcos Amaro, elas precisaram ser adiadas porque houve diversas trocas no ministério. O secretário-executivo, por exemplo, só tomou posse em 22 de maio.

O general Marcius Cardoso Netto, que era o secretário de Segurança e Coordenação Presidencial e o responsável pelas apurações, também foi exonerado.