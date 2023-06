Relator da revisão do Plano Diretor na Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Rodrigo Goulart (PSD) contesta a avaliação feita pelo Painel de que ele foi um dos "perdedores" da semana passada, em razão dos recuos que foi obrigado a fazer em seu texto, após críticas de urbanistas, partidos de oposição e sociedade civil.

O vereador Rodrigo Goulart, do PSD, durante entrevista à Folha em seu gabinete - Rubens Cavallari/Folhapress

"Lamento que as mudanças, fruto de diálogo aberto com as bancadas e a sociedade, sejam vistas assim. Não tenho compromisso com o erro', afirmou Goulart, por meio de sua assessoria.

Goulart modificou diversos pontos de seu parecer, que já foi votado em primeiro turno. O principal foi a redução de 1 km para 700 metros no raio a partir de estações de metrô, dentro do qual seria permitida a construção de mais edifícios.

"Meu único compromisso é entregar uma revisão justa, principalmente com a população de baixa renda. Tenho certeza de que estamos fazendo isso em várias partes do substitutivo. Exemplos são os incentivos para a habitação de interesse social, a exclusão das vilas, a inclusão de 18 novos parques e o aumento do valor mínimo destinado para a habitação no Fundurb, que era de 30% e passou para 40%", afirmou.