São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), perdeu o prazo de 15 dias estabelecido em lei para enviar à Câmara Municipal a sua indicação para ocupar uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Município. O posto está desocupado desde 30 de maio, com a aposentadoria de Maurício Faria.

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, durante entrevista à Folha - Karime Xavier-15.jun.2021/Folhapress

Não há sanção prevista. No entanto, os envolvidos nos trâmites dizem que o episódio é ilustrativo de problemas de isolamento da gestão Nunes.

O prefeito entrou em conflito aberto com o TCM por discordar de determinações da corte, atritou com o presidente da Câmara, Milton Leite (União Brasil), em relação à indicação do novo conselheiro, e tem sido criticado por aliados por não consultar ninguém no processo de tomada de decisão sobre o tema.

Como mostrou o Painel, o fato de Nunes ainda não ter escolhido quem indicar para a corte ou ao menos um interino tem prejudicado os trabalhos do TCM. Nesta quinta-feira (15), o TCM decidiu que redistribuirá entre os conselheiros os processos que estão sem relator desde a saída de Faria e, por isso, estão parados.

Os favoritos para a indicação de Nunes à vaga são a advogada Marcela Arruda, secretária municipal de Gestão, e Ricardo Torres, da Fazenda.