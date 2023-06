O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, dará palestra no Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais) nesta quarta-feira (7) sobre os desafios para seu país nos próximos anos.

O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, durante sua proclamação, em Assunção - Norberto Duarte/AFP

Participam do evento, às 11h, Luiz Augusto Castro Neves, vice-presidente emérito do Cebri, José Pio Borges, presidente do conselho curador, Hussein Kalout, conselheiro internacional, e Fabian Calle, diretor do Instituto de Segurança Internacional e Assuntos Estratégicos do Cari.

Peña foi eleito em abril, dando sequência a uma hegemonia de décadas do Partido Colorado no país. Ele tomará posse em agosto.