O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, deu início a uma intensa agenda de visitas a empresários e representantes do setor produtivo em diversos estados. É a primeira vez que ele "sai da toca" de maneira mais estruturada desde o início do governo.

Vice-presidente Geraldo Alckmin durante evento Indústria Forte, País Forte, realizado pela Fiesp em maio - Bruno Santos/ Folhapress

Recentemente, esteve no Paraná, em Minas Gerais e no Amazonas e, nesta quinta (27), foi ao Espírito Santo, onde acompanhou a primeira exportação de lítio, usado em baterias. Na sexta (28), estará em Goiás, onde incluiu o agronegócio na agenda, e nos próximos dias vai a Rio Grande do Sul, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco e Rio de Janeiro.

A missão de Alckmin é escutar os empresários e debater temas como reforma tributária e o que vem sendo chamado no governo de "neoindustrialização" do pais, ou seja, o fortalecimento do setor em novas bases, mais sustentáveis.

O roteiro ocorre em meio a especulações de que Alckmin poderia ter de deixar o Desenvolvimento num xadrez para acomodar novos partidos do centrão. Segundo aliados, o vice não tem demonstrado preocupação com os rumores e tem mantido o ritmo de trabalho.