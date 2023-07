Brasília

Em meio às discussões sobre como acomodar o centrão no governo, a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, fez grandes elogios nesta quinta-feira (27) à atuação de Cida Gonçalves no Ministério das Mulheres.

Presidente Lula ao lado da ministra Cida Gonçalves (Mulheres) e da primeira-dama, Janja - Evaristo Sá/AFP

"Cida, eu gosto muito de estar com você e ouvir você falar. Eu aprendo muito e para mim é uma honra, é um orgulho ter você como ministra das mulheres do Brasil. Obrigada", disse, durante o lançamento do grupo de trabalho interministerial para elaboração de um plano de enfrentamento ao assédio e discriminação na administração pública federal. Ao final do discurso, Janja deu um beijo no rosto de Cida.

A ministra da Gestão, Esther Dweck, também elogiou a colega de Esplanada, que, no início de sua fala, tinha dito que falaria pouco por ter sofrido uma crise de asma. "Ela falou 'eu vou falar pouco', mas a Cida ainda bem que não fala pouco. É a mesma coisa lá em Foz, ela falou 'vou falar pouquinho' e fez uma fala incrível lá em Foz e aqui de novo", disse.

O Ministério das Mulheres é um dos citados como possível alvo de troca na reforma ministerial que o governo está finalizando. Uma das mudanças cogitadas é transferir para a pasta a atual ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos (PCdoB).