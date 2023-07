Brasília

A cúpula do MDB minimizou nesta quarta-feira (26) a escolha do economista Marcio Pochmann para comandar o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e afirmou que o órgão é muito técnico e anda sozinho.

Economista do PT Marcio Pochmann foi nomeado para comandar o IBGE - Eduardo Anizelli/ Folhapress

Pochmann vinha sendo criticado por ala do mercado financeiro e por setores do governo por sua atuação à frente do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) nas gestão Lula e Dilma Rousseff.

Na avaliação de lideranças do partido, não há problemas na nomeação de Pochmann, ainda mais por ser uma escolha do presidente Lula (PT). Eles lembram que a ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) não apontou alguém para a presidência do IBGE por saber que Lula poderia precisar do espaço.

Além disso, afirmam que o órgão é muito técnico e o corpo de servidores é competente e toca sozinho o instituto.