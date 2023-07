Brasília

O deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, enviou ao chanceler Mauro Vieira ofício cobrando providências em relação à prisão e expulsão de quatro freiras brasileiras pelo regime do nicaraguense Daniel Ortega.

No documento, o parlamentar diz estar preocupado com o fato de a "perseguição reiterada" por parte do governo da Nicarágua supostamente não ter merecido nenhuma ação concreta por parte do Itamaraty.

Fiéis participam de missa em homenagem a São João Batista em igreja na Nicarágua - Stringer/AFP

Barbosa diz que, até 7 de junho, o regime de Ortega havia obrigado 77 religiosos a deixar o país, incluindo o bispo auxiliar da arquidiocese de Manágua, Silvio Báez.

"Vários deles foram presos e mantidos incomunicáveis, sem que o governo brasileiro tivesse se manifestado", afirma. "Direitos fundamentais estão sendo continuamente violados na Nicarágua, enquanto o governo brasileiro se abstém de condenar o atual regime, inclusive nas instâncias legais adequadas, como o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas", critica o presidente da Credn.

"À vista do que precede, dada a gravidade dos atos perpetrados contra nacionais brasileiros em solo nicaraguense, solicito à Vossa Excelência a adoção de providências concretas no sentido de proteger os nossos cidadãos que residem naquele país, além de condenar, de forma contundente, as reiteradas violações dos direitos humanos cometidas pelo regime ditatorial nicaraguense", complementa.