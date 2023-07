Conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Alexandre Sarquis busca apoio para concorrer à vaga efetiva na entidade que será aberta em setembro com a aposentadoria de Edgard Camargo Rodrigues.

Fachada do edifício do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), no centro de São Paulo - Alf Ribeiro/Folhapress

O novo integrante da corte será decidido pela Assembleia Legislativa, em data ainda a ser marcada, e por isso a tendência é que o escolhido tenha perfil político. O favorito é o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD-SP), que tem apoio da base aliada do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Já Sarquis corre por fora e tem perfil técnico. Trabalhou no Banco Central e na Câmara dos Deputados antes de chegar ao TCE. É formado em direito, engenharia e administração pública e dá aula nas escolas do Ministério Público, da OAB e do próprio TCE.

Em 2025, mais três vagas ficarão disponíveis na corte em razão da aposentadoria de conselheiros.