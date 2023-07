Brasília

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) se tornou a aposta de uma ala de políticos evangélicos para disputar as eleições presidenciais de 2026, diante do atual cenário de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A entrada de Damares na corrida tem um potencial obstáculo: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do mesmo partido da ex-ministra de Jair Bolsonaro (PL).

Senadora Damares Alves (Republicanos-DF) durante convenção do partido em 2022 - Pedro Ladeira/Folhapress

No entanto, segundo parlamentares, o partido não descartaria a possibilidade de lançar Damares pela avaliação de que, mesmo que ela não vencesse a disputa presidencial, poderia ajudar a ampliar a bancada evangélica no Congresso.

O incentivo a que Damares participe da eleição se ancora na leitura de que a ex-ministra tem um apelo muito grande entre os evangélicos, que representam mais de 30% da população.

"É um nome muito bom por conta do currículo que tem junto aos evangélicos, aos cristãos", diz o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), ex-líder da bancada evangélica. "Vários líderes têm falado seu nome pela postura no Senado de muita coerência. Esse e outros itens que acompanham sua trajetória é que nos dão a liberdade de dizer que ela é um nome factível, um nome viável para as próximas eleições."

Para o deputado Eli Borges (PL-TO), ex-presidente da frente parlamentar evangélica, Damares é uma boa candidata. "Mas o que não faltarão são bons nomes, sobretudo por causa da política equivocada do atual presidente [Lula]".

Damares diz ao Painel que cumprir oito anos de mandato é o que "está em seu coração" agora. Em março, ao jornal O Globo, no entanto, a senadora pediu para não ser esquecida na lista para 2026.