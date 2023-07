O governo brasileiro vê a presidência do G20, grupo que reúne países industrializados e emergentes, como o grande palco internacional para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante seu mandato, maior até que a COP30, evento ambiental anual das Nações Unidas.

Evento do G20 na cidade de Chennai, na Índia, em 27 de julho - R.Satish Babu/AFP

O Brasil substitui em dezembro a Índia no comando rotativo do grupo. No período de um ano, haverá dezenas de eventos temáticos, culminando numa cúpula de chefes de Estado em novembro de 2024, no Rio de Janeiro.

Segundo uma autoridade que acompanha a organização do evento, o G20 pode ser moldado e totalmente controlado pelo país-sede.

O tema ainda não foi definido, mas deve ter relação com a redução da desigualdade, pauta simbólica de Lula. Slogan e logomarca estão sendo elaborados pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência.

Já o COP30, que ocorrerá em 2025 em Belém, é uma cúpula controlada pela ONU, e por isso o protagonismo de Lula e do Brasil tende a ser menor.